Ставки резко поднялись: почему Байден приводит новые аргументы в помощь Украине
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочий визит в США. Американский лидер Джо Байден твердо убежден продолжать поддержку нашего государства.
Байден выбрал своим приоритетом помогать Украине в борьбе против российских оккупантов. Такое мнение 24 Каналу озвучил российский публицист и оппозиционный политик из США Андрей Пионтковский.
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Байден – лидер свободного мира
Андрей Пионтковский отметил, что Джо Байден твердо стоит на том, что Украине должны выделить средства. Также с такой риторикой выступают, в частности, Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава Пентагона Ллойд Остин.
В последние дни эти три человека резко подняли ставки в этих переговорах, которые сейчас продолжаются между республиканцами и демократами. Байден сделал несколько важных выступлений. В частности, во время приезда Зеленского,
– сказал он.
Они постоянно заявляли, что если Путин победит в Украине, он пойдет дальше, а 5 статья НАТО будет требовать участия Штатов. Однако сейчас о значении поддержки Украины говорят еще более конкретно и четко.
Даже в канун президентских выборов в США Джо Байден ставит в приоритет быть лидером свободного мира, поддерживать Украину и Израиль. Он говорит, что нельзя отворачиваться от украинцев, которые сейчас защищают весь демократический мир.
Кроме того, Джо Байден ищет союзников по поддержке Украины среди республиканцев.
Зеленский в США: главное
- Президент Штатов Джо Байден пригласил украинского лидера Владимира Зеленского в Белый дом на встречу во вторник, 12 декабря, "чтобы подчеркнуть непреклонную преданность Соединенных Штатов поддержке народа Украины, который защищается от жестокого вторжения России".
- 11 декабря Владимир Зеленский встретился с главой Пентагона Ллойдом Остином и генералом Чарльзом Брауном. Он поблагодарил партнеров за выполнение договоренностей, в том числе тех, которые касаются усиления ПВО. Стороны обсудили развитие дальнейшего сотрудничества и ситуацию на поле боя.
- Координатор Совета национальной безопасности США при Белом доме Джон Кирби заявил, что надеется на оказание помощи Украине до конца декабря 2023 года. Он добавил, что для принятия решения по этому вопросу осталось не так уж много времени.