"Пора паковать чемоданы и отправляться на вокзал в Россию": "Мадяр" заявил об атаке на энергетические узлы Крыма

Командующий беспилотными силами ВСУ "Мадяр" 5 июля сообщил о поражении ряда энергоузлов в оккупированном Крыму. В течение 1– 5 июля в общей сложности было выведено из строя 37 объектов на временно оккупированной территории на юге страны.

"Речь идет не о розетке, а о ликвидации вражеских тылов в Крыму: тотальный обстрел ПВО, логистический и топливный голод, энергоузлы и связь – это вообще лишнее, последовательная изоляция военного присутствия на полуострове вплоть до полного ухода колонизаторов и коллаборационистов", – написал "Мадяр".