Пора возвращаться с Майданов, – Кернес ответил Зеленскому через поваленный памятник Жукову

Вопрос о возвращении проспекту Петра Григоренко имени советского маршала Георгия Жукова рассмотрят на ближайшей сессии Харьковского горсовета. Кроме того, памятник Жукова в ближайшее время восстановят.

Об этом написал городской голова Харькова Геннадий Кернес в своем заявлении, которое стало ответом на призыв президента Владимира Зеленского "урегулировать правовую коллизию".

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Кернес заявил, что вопрос возвращения проспекту имени Жукова решат депутаты, "которым харьковчане делегировали право от их имени принимать те или иные решения". При этом станция метро, в прошлом имени Жукова, останется с нынешним названием – "Дворец спорта".

Уверен, что в этом вопросе правда на стороне большинства харьковчан, которые предпочитают выражать свою позицию цивилизованно – без вандализма, столкновений, газовых баллончиков и других атрибутов революционной целесообразности. Пора уже возвращаться с Майданов к здравому смыслу и правовому полю и не ссорить людей между собой,

– написал мэр Харькова.

Он напомнил, что был против "декоммунизации" имени Жукова из-за его роли в освобождении Харькова". Кернер также напомнил о петиции с просьбой восстановить прежнее название проспекта, которая набрала более 5 тысяч голосов.

2 июня на съезде партии "Доверяй делам" в Харькове сопредседателями политсилы избрали мэра города Геннадия Кернеса и городского голову Одессы Геннадия Труханова. Этот съезд пикетировали общественные активисты. Протестующие решили напомнить украинцам о 2013 и 2014 годах, когда лидеры партии "имели открытую пророссийскую позицию". Именно во время этого пикета люди повалили бюст Жукова, расположенный неподалеку от Дворца Спорта, где и проходил съезд партии "Доверяй делам".

Как отреагировал Зеленский?

Пресс-секретарь президента Юлия Мендель назвала инцидент с памятником, который протестующие повалили, ярким примером плохой гуманитарной политики последних лет и непродуманной декоммунизации. По ее словам, закон о декоммунизации создал "правовую коллизию" и отметила, что Кернес должен быть арбитром в деле, а не становиться на чью-то сторону.

Кто такой маршал Жуков? Советский полководец и государственный деятель, четырежды Герой Советского Союза. В течение Второй мировой войны командовал войсками Киевского особого военного округа, Генеральным штабом, 1-м Белорусским фронтом и так далее.





Маршал Георгий Жуков



​Однако его личность очень неоднозначная. По убеждению многих экспертов, советский полководец не ценил жизни своих солдат. О нем пишут историки: "Жуков никогда не поведет армию в бой, если у него людей не в 5 раз больше, чем у противника".