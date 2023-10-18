Поработали ВСУ: оккупанты потеряли в Донецкой области уже четвертый Су-25 за неделю

Украинским военным удалось сбить еще один самолет Су-25 над небом Донецкой области. Россияне только за последнюю неделю потеряли уже 4 самолета такого типа.

Эту новость в эфире телемарафона сообщил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Александр Шпутун. Он добавил, что враг получил жесткий отпор в районе Авдеевки.

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Потери россиян растут

Александр Шпутун рассказал, что на Авдеевском направлении враг после многочисленных потерь производит перегруппировку. За сутки ВСУ отбили 5 атак оккупантов – украинские военные ожидают дальнейшую активность и проводят подготовку.

Спикер также подчеркнул, что за минувшие сутки там удалось ликвидировать еще один российский самолет Су-25. Это уже четвертое сбивание вражеского самолета такого типа за недолгое время.

В целом, в зоне ответственности ОСГВ "Таврия" враг получил жесткий отпор за предыдущую неделю. За этот период времени россияне потеряли более 300 единиц техники и понесли более 3000 единиц потерь живой силы.

Почему Су-25 так часто сбивают