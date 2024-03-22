Поражена Днепровская ГЭС: момент российского удара попал на видео

Российская армия 22 марта нанесла массированный удар по энергосистеме Украины, в частности, поразив Днепровскую ГЭС. В сети показали видео непосредственного попадания вражеской ракеты в структуру.

Отмечается, что 8 российских ракет попали прямо по станции Днепровской ГЭС. По сообщениям Укргидроэнерго, после масштабной атаки России она в критическом состоянии.

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Атака на ДнепроГЭС

Ночью 22 марта российская армия нанесла наибольший удар по энергетическому сектору нашего государства с начала полномасштабного вторжения. В частности, она повредила крупнейшую ГЭС Украины – Днепровскую.

Российские ракеты не имеют задержек, как пакеты помощи Украине. "Шахеды" не являются нерешительными, в отличие от некоторых политиков,

– отметили в United24.

Момент попадания ракеты по ДнепроГЭС: смотрите видео

Всего во время ночной атаки по Украине было использовано более 60 "Шахедов" и почти 90 ракет различных типов. Удары привели к разрушению десятки зданий, а сотни тысяч граждан остались без света. Также есть раненые. В United24 призвали международное сообщество увеличить поддержку нашего государства, ведь нам нужна защита от государства-террориста.

Атака на ДнепроГЭС: что известно