Поражены установки ОТРК "Искандер": россияне планировали ударить из нее по Киеву

Силы обороны нанесли мощный ракетный удар по подразделению ракетных войск России на Брянщине. Он готовился атаковать один из украинских городов, вероятно, Киев.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Что известно об ударе по установкам ОТРК "Искандер"

В Генштабе сообщили, что сегодня, 5 июня, Силы обороны ударили ракетами по району сосредоточения подразделения ракетных войск России.

Подразделение 26 ракетной бригады российских войск, из района города Клинцы Брянской области России, пыталось нанести удар по одному из украинских населенных пунктов. Вероятно, по Киеву,

– говорится в сообщении.

Одна из пораженных пусковых установок сдетонировала, еще две – с большой вероятностью были повреждены. Сейчас результаты поражения уточняются.

Удар по установкам ОТРК "Искандер" на Брянщине: смотрите видео

"Эффективная и своевременная боевая работа украинских защитников позволила избежать жертв среди гражданского населения", – отметили в Генштабе.

Напомним, что накануне ВСУ на одном из ключевых направлений также уничтожили российскую РЛС "Зоопарк-1М". Ее удалось обнаружить благодаря искусным действиям разведчиков бригады артрозведки "Черный лес". Удар по РЛС нанесли в момент развертывания.

В ВСУ отметили, что российский радиолокационный комплекс разведки и контроля стрельбы "Зоопарк-1М" является чрезвычайно ценной целью для уничтожения.

Также в конце мая украинские военные уничтожили российский ЗРК "Тор-М2" на Востоке. В ОСУВ "Хортица" отметили, что уничтожение ценных образцов вооружения оккупационной армии – снижение возможностей врага на фронте.

Известно, что зенитно-ракетный комплекс малой дальности "Тор-М2", стоимостью примерно 25 миллионов долларов, используется для защиты стратегически важных военных объектов и наземных войск от ракетных угроз.

Кроме того, в начале июня СБУ провела операцию "Паутина" в ходе которой были атакованы 4 российские аэродромы, где базировалась российская стратегическая авиация. В результате был поражен 41 российский самолет. Среди искореженных воздушных судов – А-50, Ту-95, Ту-22, Ту-160, а также Ан-12 и Ил-78.

Интересно, что во время проведения операции была применена инновационная технология управления БпЛА. Она сочетает автономные алгоритмы искусственного интеллекта и ручное вмешательство оператора дрона.