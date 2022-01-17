Порошенко вернулся в Украину: онлайн-трансляция

Петр Порошенко утром 17 января вернулся в Киев из Варшавы. Сегодня лидеру "Европейской Солидарности" должны избрать меру пресечения по делу о государственной измене.

Порошенко находился за границей в течение месяца. Его рейс приземлился в аэропорту "Жуляны" в Киеве.

Ранее Порошенко, скорее всего, не будут задерживать в аэропорту, – СМИ

Порошенко считает, что его не задержат

По информации партии "ЕС", Порошенко во время поездки за границу встречался с Вселенским патриархом в Стамбуле, впоследствии посетил Польшу.

В преддверии возвращения на родину пятый президент Украины дал пресс-конференцию в "Украинском доме" в Варшаве. Он выразил уверенность, что по приезду его не будут задерживать. Якобы оснований для этого он не видит.

Смотрите онлайн-трансляцию, как Порошенко прибыл в Украину:

Главное о деле против Порошенко: