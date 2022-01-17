Порошенко вернулся в Украину: онлайн-трансляция
Источник:24 канал
Петр Порошенко утром 17 января вернулся в Киев из Варшавы. Сегодня лидеру "Европейской Солидарности" должны избрать меру пресечения по делу о государственной измене.
Порошенко находился за границей в течение месяца. Его рейс приземлился в аэропорту "Жуляны" в Киеве.
Ранее Порошенко, скорее всего, не будут задерживать в аэропорту, – СМИ
Порошенко считает, что его не задержат
По информации партии "ЕС", Порошенко во время поездки за границу встречался с Вселенским патриархом в Стамбуле, впоследствии посетил Польшу.
В преддверии возвращения на родину пятый президент Украины дал пресс-конференцию в "Украинском доме" в Варшаве. Он выразил уверенность, что по приезду его не будут задерживать. Якобы оснований для этого он не видит.
Смотрите онлайн-трансляцию, как Порошенко прибыл в Украину:
Главное о деле против Порошенко:
- 20 декабря 2021 года Государственное бюро расследований сообщило о подозрении в государственной измене.
- Речь идет о так называемом "угольном деле": в 2014 – 2015 годах Порошенко, по версии следствия, использовал свои полномочия президента, чтобы незаконно прекратить поставки угля из ЮАР и по требованию России подписать контракт на поставку угля в Украину с оккупированных территорий Донбасса.
- 17 декабря детективы ГБР пытались вручить ему повестку, однако он проигнорировал их, сел в авто и просто уехал. Впоследствии сообщил, что уезжает за границу в давно спланированное путешествие.
- Впрочем, ГБР сообщает, что билет на самолет Порошенко приобрел именно вечером, после того как детективы пытались вручить ему повестку.
- По вызову 23 декабря в ГБР нардеп не явился, он записал видеообращение о том, что находится за границей.
- 6 января появилась информация о том, что Печерский райсуд наложил арест на имущество Порошенко.