Порошенко будет иметь "собственный" Томос

Президент Украины Петр Порошенко получит "собственный " Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Дело в том, что ему должна быть вручена точна копия документа "для вечного доказательства и постоянного представления".

Соответствующая информация фигурирует в тексте Томоса, который публиковал 24 канал.

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Также в документе отмечается, что точную копию Томоса получит и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Таким образом, такое решенное и рассуженное, а также в радости оповещенное Вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос, написанный и подписанный в Кодексе нашей Великой Христовой Константинопольской Церкви, врученный в точной и идентичной копии Блаженнейшему Предстоятелю Святейшей Церкви Украины, митрополиту Епифанию и Его превосходительству Президенту Украины господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления,

– говорится в тексте Томоса .

Кроме того, представители Вселенского патриархата вспомнили о тяге украинского народа к независимости церкви и единстве в этом народа, настойчивости в достижении цели, государственной и политической самостоятельности.

Напомним, в субботу, 5 января, в 12:40 Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле. Перед подписанием текст Томоса был зачитан на греческом языке с амвона.

Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

Как создавали Православную церковь в Украине?

9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.



15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.