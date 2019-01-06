10:05
6 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Медведус сплятус. Дипломатический наркотрафик в России
      Вєсті Кремля
      14:34, 5 января
      Вести.UA. Жир: как затрещали от Томоса скрепы. Метаморфозы пропагандистки
      Вєсті.UA
      17:31, 5 января
      Безнаказанность, черные регистраторы, ректоры-бизнесмены и измены: коррупционные тренды 2018
      ЦРУ
      09:00, 28 декабря 2018
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Алкоголизация, или Как спаивали людей в Союзе
      Згадати все
      22:52, 28 декабря 2018
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС РОЖДЕСТВО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ВЗРЫВ В МАГНИТОГОРСКЕ

      Порошенко будет иметь "собственный" Томос

      348 Читати новину українською
      Порошенко сможет похвастаться "собственным" Томосом
      Порошенко сможет похвастаться "собственным" Томосом / Getty Images

      Президент Украины Петр Порошенко получит "собственный " Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Дело в том, что ему должна быть вручена точна копия документа "для вечного доказательства и постоянного представления".

      Соответствующая информация фигурирует в тексте Томоса, который публиковал 24 канал.

      Читайте также: Опубликован полный текст Томосу об автокефалии Православной церкви Украины

      Также в документе отмечается, что точную копию Томоса получит и предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

      Таким образом, такое решенное и рассуженное, а также в радости оповещенное Вам от уважаемого Центра Православия было соборно утверждено, для постоянного хранения выдается этот Патриарший и Синодальный Томос, написанный и подписанный в Кодексе нашей Великой Христовой Константинопольской Церкви, врученный в точной и идентичной копии Блаженнейшему Предстоятелю Святейшей Церкви Украины, митрополиту Епифанию и Его превосходительству Президенту Украины господину Петру Порошенко, для вечного доказательства и постоянного представления, 
      –       говорится в тексте Томоса.

      Кроме того, представители Вселенского патриархата вспомнили о тяге украинского народа к независимости церкви и единстве в этом народа, настойчивости в достижении цели, государственной и политической самостоятельности.

      Напомним, в субботу, 5 января, в 12:40 Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии единой Православной церкви Украины. Церемония подписания Томоса состоялась в патриаршем храме Святого Георгия на территории Вселенского патриархата в Стамбуле. Перед подписанием текст Томоса был зачитан на греческом языке с амвона.

      Что такое Томос?Томос – это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос издают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.

      Как создавали Православную церковь в Украине?
      9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланников патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. В частности, священнослужители ездили по украинским церквям, беседовали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было принято разрешение на создание Единой Поместной Церкви.

      15 декабря во время Объединительного собора православные архиереи объявили об объединении украинских церквей в Единую поместную независимую церковь. Ее официальное название звучит так – Украинская поместная автокефальная православная церковь. Предстоятелем Единой поместной православной церкви стал митрополит Переяславский и Белоцерковский Епифаний. Его кандидатуру поддержало большинство архиереев на Объединительном соборе в Киеве. Кафедральным собором Православной церкви Украины стал Михайловский Златоверхий собор.

      какие заявления звучали из уст порошенко касаемо томоса об автокефалии ПЦУ:
      Теги: Православная церковь Украины Религия Томос Новости Украины Петр Порошенко Новости политики Президент Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Промывание мозгов: "при Украине в Лугаске все было плохо"
      сегодня , 09:01 Промывание мозгов: "при Украине в Лугаске все было плохо"
      Ольга Черненко 608
      О топ-100 еще мечтаю, но главное – образование: как США изменили украинского вундеркинда
      5 января , 22:01 О топ-100 еще мечтаю, но главное – образование: как США изменили украинского вундеркинда
      195
      Нічна троща в Одесі: хто винен у черговому дерибані морського узбережжя?
      5 января , 21:10 Нічна троща в Одесі: хто винен у черговому дерибані морського узбережжя?
      Катерина Петренко 1973
      Андрей Магера: презираю тех украинцев, кто уехал на заработки в Россию
      5 января , 19:01 Андрей Магера: презираю тех украинцев, кто уехал на заработки в Россию
      Наталя Ромашова 1017
      Російська економіка проти Путіна
      5 января , 17:01 Російська економіка проти Путіна
      Борис Немировський 21596
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук