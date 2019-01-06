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      Порошенко матиме "власний" Томос

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      Порошенко зможе похвалитися "власним" Томосом
      Порошенко зможе похвалитися "власним" Томосом / Getty Images

      Президент України Петро Порошенко отримає "власний" Томос про автокефалію Православній церкві України. Річ у тім, що йому має бути вручено точну копію документу "для вічного доказу та постійного представлення".

      Відповідна інформацію фігурує у тексті Томосу, який публікував 24 канал.

      Читайте також: Опубліковано повний текст Томосу про автокефалію Православної церкви України

      Також у документі зазначається, що точну копію Томосу отримає і предстоятель Православної церкви України Епіфаній.

      Таким чином, таке вирішене та розсуджене, а також в радості сповіщене Вам від шанованого Центру Православ’я було соборно затверджено, для постійного збереження видається цей Патріарший і Синодальний Томос, написаний і підписаний в Кодексі нашої Великої Христової Константинопольської Церкви, вручений в точнiй і ідентичнiй копії Блаженнішому Предстоятелю Святішої Церкви України, митрополиту Епіфанію та Його високоповажності Президенту України пану Петру Порошенку, для вічного доказу та постійного представлення,
      – мовиться у тексті Томосу.

      Крім того, представники Вселенського патріархату згадали про потяг українського народу до незалежності церкви та єдність у цьому народу, наполегливість у досягненні мети, державну та політичну самостійність.

      Нагадаємо, в суботу, 5 січня, о 12:40 Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію єдиної Православної церкви України. Церемонія підписання Томосу відбулася в патріаршому храмі Святого Георгія на території Вселенського патріархату в Стамбулі. Перед підписанням текст Томосу було зачитано грецькою мовою з амвону.

      Що таке Томос?Томос – це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.

      Як створювали Православну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Зокрема, священнослужителі їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту, Україні й було ухвалено дозвіл на створення Єдиної Помісної Церкви.

      15 грудня під час Об'єднавчого собору православні архієреї оголосили про об'єднання українських церков в Єдину помісну незалежну церкву. Її офіційна назва звучить так – Українська помісна автокефальна православна церква. Предстоятелем Єдиної помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його кандидатуру підтримала більшість архієреїв на Об'єднавчому соборі в Києві. Кафедральним собором Православної церкви України став Михайлівський Золотоверхий собор.

      які заяви лунали з уст порошенко щодо томосу про автокефалію ПЦУ:
      Теги: Новини України Новини політики Петро Порошенко Президент України Релігія Томос Православна церква України
      Джерело: 24 канал
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