Порошенко не мог связаться с Путиным

Российский президент Владимир Путин и украинский президент Петр Порошенко не общались после инцидента в Керченском проливе.

Об этом сообщает "РИА Новости".

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Петр Порошенко заявлял, что в ночь после захвата украинских моряков в районе Керченского пролива просил о разговоре с Путиным, но ответа не получил. Именно поэтому президент вынужден был обратиться за помощью к канцлеру Германии Ангеле Меркель.

Никаких телефонных контактов президентов не было,

– сказал спикер президента РФ Дмитрий Песков.

Напомним, что в Крыму "суд" уже арестовал до 25 января 15 задержанных в Керченском проливе украинских моряков. Еще девяти захваченным украинским морякам предъявили обвинения в незаконном пересечении границы России. Кроме того, моряков допросили в аннексированном Крыму. Вскоре суд изберет меру пресечения.

Что случилось в Азовском море?

25 ноября Россия прибегла к откровенной агрессии в Азовском море. Пограничный корабль РФ протаранил рейдовый буксир украинских военных. При этом командование ВМС Украины отмечает, что два малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт Мариуполя планово и согласно международных норм. Россия не замедлила с реакцией. В Федеральной службе безопасности РФ заявили, что украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу. Несмотря на это группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь к Мариуполю. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных получили ранения. Также Россия захватила два украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков. 15 из них уже арестовали в оккупированном Крыму.