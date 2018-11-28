Порошенко не міг зв'язатися з Путіним

Російський президент Володимир Путін і український президент Петро Порошенко не спілкувалися після інциденту в Керченській протоці.

Про це повідомляє "РИА Новости".

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Петро Порошенко заявляв, що в ніч після захоплення українських моряків у районі Керченської протоки просив про розмову з Путіним, але відповіді не отримав. Саме тому президент змушений був звернутися по допомогу до канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Жодних телефонних контактів президентів не було,

– сказав речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, що у Криму "суд" вже заарештував до 25 січня 15 затриманих у Керченській протоці українських моряків. Ще дев'ятьом захопленим українським морякам пред'явили обвинувачення в незаконному перетині кордону Росії. Крім того, моряків допитали в анексованому Криму. Незабаром "суд" обере запобіжний захід.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово та відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилася з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила два українських судна та взяла в полон 24 українських моряків. 15 із них вже заарештували в окупованому Криму.