Порошенко все же встретился с представителями УПЦ МП, – СМИ
Президент Украины Петр Порошенко, после того как ему архиереи Украинской православной церкви Московского патриархата отказали во встрече, все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда только с теми, кто поддерживает предоставление Томоса Украине и создание Единой поместной церкви.
Об этом пишет "Громадское" со ссылкой на источники в Администрации Президента.
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"Президент Петр Порошенко вечером 13 ноября встретился с представителями группы архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата, которые поддерживают предоставление Украине Томоса и создание Единой поместной украинской церкви", – отмечают журналисты.
Как отметил собеседник ресурса, иерархов было более трех человек, правда точное количество он отказался называть.
"Во время встречи представители УПЦ МП, которые не поддержали решение Собора Московского патриархата о разрыве отношений с Константинополем, "рассказали о давлении со стороны руководства УПЦ МП", – добавил он.
Напомним, 13 ноября была запланирована встреча Президента Украины Петра Порошенко с архиереями УПЦ МП: мероприятие должно было пройти в Киево-Печерской Лавре. Однако впоследствии стало известно, что она так и не состоялась, поскольку по убеждению окружения президента, в Лавре ничего не планировалось, поэтому он ожидал священнослужителей в Украинском доме.
Впоследствии у филиала РПЦ в Украине заявили, что от переговоров в Лавре отказался именно гарант. Также здесь отметили, что в то время, на которое у них была назначена встреча с Порошенко, они провели экстренное заседание Священного Синода. Вместе с тем в Московском Патриархате не исключили вероятность новых встреч с президентом, но они должны происходить на церковной территории.
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