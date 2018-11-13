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      Порошенко все же встретился с представителями УПЦ МП, – СМИ

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      Порошенко встретился с представителями УПЦ МП, которые поддерживают создание Единой поместной церкви в Украине
      Порошенко встретился с представителями УПЦ МП, которые поддерживают создание Единой поместной церкви в Украине / 24 канал

      Президент Украины Петр Порошенко, после того как ему архиереи Украинской православной церкви Московского патриархата отказали во встрече, все же провел переговоры с представителями этой церкви, правда только с теми, кто поддерживает предоставление Томоса Украине и создание Единой поместной церкви.

      Об этом пишет "Громадское" со ссылкой на источники в Администрации Президента.

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      "Президент Петр Порошенко вечером 13 ноября встретился с представителями группы архиереев Украинской православной церкви Московского патриархата, которые поддерживают предоставление Украине Томоса и создание Единой поместной украинской церкви", – отмечают журналисты.

      Как отметил собеседник ресурса, иерархов было более трех человек, правда точное количество он отказался называть.

      "Во время встречи представители УПЦ МП, которые не поддержали решение Собора Московского патриархата о разрыве отношений с Константинополем, "рассказали о давлении со стороны руководства УПЦ МП", – добавил он.

      Напомним, 13 ноября была запланирована встреча Президента Украины Петра Порошенко с архиереями УПЦ МП: мероприятие должно было пройти в Киево-Печерской Лавре. Однако впоследствии стало известно, что она так и не состоялась, поскольку по убеждению окружения президента, в Лавре ничего не планировалось, поэтому он ожидал священнослужителей в Украинском доме.

      Впоследствии у филиала РПЦ в Украине заявили, что от переговоров в Лавре отказался именно гарант. Также здесь отметили, что в то время, на которое у них была назначена встреча с Порошенко, они провели экстренное заседание Священного Синода. Вместе с тем в Московском Патриархате не исключили вероятность новых встреч с президентом, но они должны происходить на церковной территории.

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      СОЗДАНИЕ ЕДИНОЙ ПОМЕСТНОЙ ЦЕРКВИ В УКРАИНЕ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ
      Теги: Новости Украины Новости политики УПЦ МП Единая поместная церковь Религия Петр Порошенко Томос Президент Украины
      Источник: 24 Канал
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