Порошенко встретился с семьями задержанных оккупантами украинских моряков

Президент Украины Петр Порошенко провел встречу с семьями плененных Россией моряков. Он отметил, что в российском суде нет "ни правды, ни справедливости, ни закона".

Об этом президент Украины сообщил у себя на Facebook-странице.

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Порошенко поблагодарил семьи украинских моряков за встречу. Он добавил, что российский "неправедный" суд не может судить задержанных моряков. Более того, президент отметил, что они по статусу, по Женевской конвенции являются военнопленными и неподсудны ни одному кремлевскому суда. Петр Порошенко считает, что в российском суде нет "ни правды, ни справедливости, ни закона".

Сегодня весь мир требует от Путина освободить украинских героев и прекратить агрессию,

– заверил глава государства.

Ранее 24 канал сообщал, что появилась информация в каких условиях находятся украинские моряки в Москве.

Что случилось в Азовском море? 25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Тогда в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.



28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца. 30 ноября украинских военных моряков вывезли в московское СИЗО.



Следствием агрессии России стало введение Украиной военного положения в 10-и областях до 26 декабря и запрет въезда в Украину гражданам России мужского пола возрастом от 16 до 60 лет.