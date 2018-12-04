Порошенко зустрівся з сім'ями затриманих окупантами українських моряків

Президент України Петро Порошенко провів зустріч з родинами полонених Росією моряків. Він зазначив, що у російському суді немає "ні правди, ні справедливості, ні закону".

Про це президент України повідомив у себе на Facebook-сторінці.

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Порошенко подякував родинам українських моряків за зустріч. Він додав, що російський "неправедний" суд не може судити затриманих моряків. Більше того, президент зазначив, що вони по статусу, за Женевською конвенцією є військовополонені і непідсудні жодному кремлівському суду. Петро Порошенко вважає, що у російському суді немає "ні правди, ні справедливості, ні закону".

Сьогодні весь світ вимагає в Путіна звільнити українських героїв і припинити агресію,

– запевнив глава держави.

Раніше 24 канал повідомляв, що з’явилася інформація в яких умовах перебувають українські моряки в Москві.

Що сталось в Азовському морі?25 листопада прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових в Азовському морі. Тоді в Росії заявили, що нібито українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських воїнів зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків.



28 листопада "суд" в окупованому Криму всім 24-м полоненим українським морякам обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. 30 листопада українських військових моряків вивезли у московське СІЗО.



Наслідком агресії Росії стало введення Україною воєнного стану у 10-и областях до 26 грудня і заборона в'їзду в Україну громадянам Росії чоловічої статі віком від 16 до 60 років.