Сколько дронов и ракет запустила Россия по Одесским портам с июля 2023 года
Источник:LB.ua
С начала июля 2023 года российская армия выпустила более 880 дронов-камикадзе типа "Шахед" и более 170 ракет по портовой инфраструктуре Одесской области.
Об этом рассказал командующий Военно-Морских сил ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа во время визита Владимира Зеленского и премьера Греции Кириакоса Мицотакиса в Одесский морской торговый порт.
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По его данным, благодаря усилиям Воздушных Сил ВСУ с декабря 2023 года Россия приостановила дистанционное минирование с самолетов подходных каналов к украинским портам.
Более того, Сила обороны удалось заставить российские корабли покинуть северо-западную часть моря.
Сейчас возможности врага в море ограничены
Ранее мы писали, что представитель Военно-Морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук объяснил, как врагу удается атаковать Одессу и Одесскую область сейчас, несмотря на ограниченные возможности в Черном море.
"Враг ограничен в возможностях и не может чувствовать себя безопасно даже в центральной части Черного моря. Кроме того, использование носителей крылатых ракет тоже остается ограниченным", – сообщал Плетенчук.
Спикер подчеркнул, что основной проблемой остается незакрытое небо над Черным морем, где "господствует российская авиация".
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