Спецоперацию с посадкой самолета в Минске могли готовить для Тихановской, – NEXTA Live

Спецоперацию с принудительной посадкой самолета в Минске могли готовить для задержания лидера белорусской оппозиции Светланы Тихановской. Однако, впоследствии решили схватить Романа Протасевича.

По данным NEXTA Live, "вероятно, операцию с принудительной посадкой самолета готовили под Тихановскую". В течение 12 – 14 мая она находилась в Афинах.

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Почтовый ящик на Protonmail, с которого якобы движение ХАМАС направил в Минский аэропорт письмо о минировании самолета Ryanair Афины – Вильнюс, создали за 9 дней до инцидента – 14 мая. Почему же режим выбрал Романа, а не Светлану? Побоялись серьезных последствий,

– говорится в сообщении.

Задержание Протасевича: главное