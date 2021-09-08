Посланник США по "Северному потоку-2" приедет в Украину
Источник:24 канал
В Украину приедет старший советник по энергетической безопасности госсекретаря США Амос Хохштайн. Власти обсудят с ним проблемы, которые возникают из-за газопровода "Северный поток-2".
Об этом рассказала советник министра энергетики Елена Зеркаль в эфире одного из украинских телеканалов. По ее словам, после завершения строительства газопровода Германия должна его сертифицировать.
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В то же время Еврокомиссия должна подтвердить эту сертификацию. Однако уже сейчас видно, что Россия планирует запустить "Северный поток-2", не дождавшись необходимых решений.
В конце этой недели мы продолжим говорить об этом в Киеве, куда приедет Амос Хохштайн, работа которого направлена на обеспечение энергетической безопасности в Европе,
- заявила Зеркаль.
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"Северный поток-2": последние новости
- Немецкий суд в конце августа принял решение, что "Северный поток-2" должен стать независимым от "Газпрома".
- США гарантируют введение санкций против "Северного потока-2", если он будет создавать угрозу для Украины.
- В Кремле "категорически не согласны" с позицией США и Украины по газопроводу. Российские власти считают, что он якобы не представляет угрозы.
- Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о готовности США остановить "Северный поток-2", если Россия будет использовать его как политическое оружие. Он убежден, что Украина здесь в победном положении.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что после запуска "Северного потока-2" Украину должны принять в НАТО.