Посланник США по "Северному потоку-2" приедет в Украину

8 сентября 2021 , 17:15
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Источник:

24 канал

В Украину приедет старший советник по энергетической безопасности госсекретаря США Амос Хохштайн. Власти обсудят с ним проблемы, которые возникают из-за газопровода "Северный поток-2".

Об этом рассказала советник министра энергетики Елена Зеркаль в эфире одного из украинских телеканалов. По ее словам, после завершения строительства газопровода Германия должна его сертифицировать.

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В то же время Еврокомиссия должна подтвердить эту сертификацию. Однако уже сейчас видно, что Россия планирует запустить "Северный поток-2", не дождавшись необходимых решений.

В конце этой недели мы продолжим говорить об этом в Киеве, куда приедет Амос Хохштайн, работа которого направлена ​​на обеспечение энергетической безопасности в Европе,
- заявила Зеркаль.

Обратите внимание! В России 6 сентября заявили, что газопровод "Северный поток-2" заработает в ближайшее время. По словам главы российского МИД Сергея Лаврова, это вопрос нескольких дней.

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"Северный поток-2": последние новости

  • Немецкий суд в конце августа принял решение, что "Северный поток-2" должен стать независимым от "Газпрома".
  • США гарантируют введение санкций против "Северного потока-2", если он будет создавать угрозу для Украины.
  • В Кремле "категорически не согласны" с позицией США и Украины по газопроводу. Российские власти считают, что он якобы не представляет угрозы.
  • Глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о готовности США остановить "Северный поток-2", если Россия будет использовать его как политическое оружие. Он убежден, что Украина здесь в победном положении.
  • Посол Украины в Германии Андрей Мельник считает, что после запуска "Северного потока-2" Украину должны принять в НАТО.
Автор: Тетяна Кійовська