Спецпосланник Трампа мог иметь 3-часовой разговор с Путиным в Москве, – Белый дом

Стив Уиткофф побывал в Москве. Вероятно, представитель Трампа говорил с российским диктатором.

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф посетил Россию. Он забрал оттуда американца Марка Фогеля, осужденного за хранение медицинской марихуаны. Советник Трампа по вопросам нацбезопасности Майк Волц заявил, что это был жест доброй воли со стороны Москвы, передает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Уиткофф мог провести разговор с Путиным

Глава Госдепа Марко Рубио отметил для Fox News, что Фогель – это уже десятый американец, который вернулся домой после задержания за рубежом только за три недели правления Трампа в Белом доме.

Журналистка, которая брала интервью у чиновника, отметила, что Путин не получил ничего в обмен за освобождение американца. Кроме того, она заметила, что Стив Уиткофф, вероятно, встречался с главой Кремля. Эта встреча длилась в течение трех с половиной часов. Также она добавила, что Путин делал очень положительные публичные комментарии о Дональде Трампе. Журналистка поинтересовалась у Рубио, можно ли это считать сигналом к завершению войны в Европе.

Я бы не сказал, что одно связано с другим прямо, но со временем это будет связано по следующей причине: у нас есть сильный президент. И я думаю, люди забывают, насколько это важно. В конце концов, мы имеем дело с сильными лидерами по всему миру. Возможно, мы не любим их или то, что они делают, но это сильные лидеры, которые уважают силу. И это то, что мы имеем с Дональдом Трампом в Белом доме,

– ответил Рубио.

К слову, Трамп объявил о достижении "большого прогресса" по завершению войны в Украине.