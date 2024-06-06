После атаки "Шахедами" в Хмельницкой области вспыхнул пожар на инфраструктурном объекте
В ночь на 6 июня оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". К сожалению, известно о пожаре на инфраструктурном объекте в Хмельницкой области.
Кроме того, ночью взрывы раздавались и в Запорожье. Впрочем, о последствиях местные власти не сообщали.
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В Хмельницкой области вспыхнул пожар
Как сообщил председатель Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин, в ночь на 6 июня украинские защитники сбили 1 вражеский ударный беспилотник типа "Шахед".
Кроме того, в результате атаки в одном из населенных пунктов Хмельницкой области возник пожар на инфраструктурном объекте.
Работают все соответствующие службы, пожар ликвидируют наши работники ГСЧС. Травмированных или погибших нет,
– уточнил Тюрин.
Сколько “Шахедов” сбила ПВО
В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 6 июня 2024 года российские оккупанты атаковали Украину 18 ударными БПЛА типа "Shahed-131/136". Традиционно враг запускал дроны-камикадзе из Приморско-Ахтарска в Краснодарском крае и мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.
Силы ПВО провели мощную боевую работу и уничтожили 17 из 18 дронов-камикадзе. Сбивали ударные БПЛА в пределах Николаевской, Херсонской, Запорожской и Хмельницкой областей.
Враг почти каждую ночь атакует “Шахедами”
- В ночь на 5 июня оккупанты атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". В общем, оккупанты запустили 27 ударных беспилотников. Силы ПВО уничтожили 22 дроны-камикадзе.
- 4 июня российские военные также запускали дроны-камикадзе. Впрочем, это были не "Шахеды", а беспилотники неизвестного типа. В общем враг пытался атаковать 4 дронами. Силы ПВО ликвидировали 2 БПЛА, а еще 2 – самоликвидировались в воздухе.
- В ночь на 2 июня оккупанты также атаковали дронами-камикадзе. Враг запустил 25 беспилотников, 24 из них – ликвидировали украинские защитники.
- Стоит добавить, что во время атаки 2 июня оккупанты пытались нанести удары по Киеву. Впрочем, украинские защитники сломали планы врага, и в столице не зафиксировали попаданий, разрушений, а также не сообщали о пострадавших.
- В КГГА добавили, что обломки сбитых "Шахедов" упали за пределами города. Они не вызвали никаких разрушений или повреждений.