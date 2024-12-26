Летать в Россию теперь равносильно играть в российскую рулетку
Итак, россияне сбили над Грозным азербайджанский самолет, а затем, вместо того чтобы посадить его рядом в Махачкале, направили в Казахстан, надеясь, что он упадет в море.
Ухудшения отношений России и Азербайджана теперь не избежать
Однако пилоты оказались искусными, дотянули, посадили самолет и сохранили жизнь части пассажиров. А также сохранили доказательства. Об этом заявил Валерий Пекарь, информирует 24 Канал.
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Я не сомневаюсь, что Казахстан обеспечит беспристрастное расследование, которому Россия не сможет помешать.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев развернул самолет с дороги в Москву домой, узнав о трагедии.
Очевидно, российско-азербайджанские отношения (и российско-турецкие) ухудшатся. Это для нас плюс.
Летать в Россию теперь равно играть в российскую рулетку. Это также плюс.
Противоречия между кланами у имперского трона углубятся. Это также плюс.
Мои искренние соболезнования азербайджанскому народу, чьи братья и сестры погибли.
Обратите внимание! 25 декабря в Казахстане произошла авиакатастрофа азербайджанского самолета Embraer-190, в результате которой погибли почти 40 человек, а 29 – были госпитализированы. Рейс следовал из Баку в Грозный. Глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко заявил, что в самолет попали из российского ЗРК и намеренно направили в Казахстан, чтобы скрыть следы преступления. Азербайджанские аналитики также считают, что самолет сбили из российской системы ПВО. В то же время россияне пытаются распространить версию об "украинском дроне".