Украине удалось стабилизировать энергосистему: какой сейчас дефицит мощностей

Российские военные 23 ноября массированно атаковали энергетическую инфраструктуру Украины. После ударов противника Украине удалось стабилизировать энергосистему.

Глава правительства Денис Шмыгаль сообщил, что работу энергосистемы удалось стабилизировать по состоянию на конец недели. В то же время, премьер-министр отметил, что все еще сохраняется дефицит мощностей.

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Дефицит мощностей остается на уровне около 20%

По словам Шмыгаля, дефицит мощностей остается на уровне около 20%. Он сообщил, что более 1000 специалистов ежедневно трудятся над ремонтом сетей.

Денис Шмыгаль информировал, что в Украине нет ни одной тепловой и гидроэлектростанции, которая бы не подверглась атакам России. В то же время, он заявлял, что энергосистема Украины вышла из тяжелой системной аварии.

Сообщалось, что производители электроэнергии обеспечивают 70% покрытия потребностей потребления. Также заживлена почти вся критическая инфраструктура.

Как Украина приходит в себя от ударов по энергосистеме

В результате массированного ракетного удара в Украине были введены аварийные отключения света. В пятницу, 25 ноября, глава правления Укрэнерго Владимир Кудрицкий сообщил, что украинская энергосистема прошла самый сложный этап после атаки России.

Из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровненская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС. И уже 25 ноября все три атомные станции работали.

Кудрицкий сообщал, что через 1 – 2 дня атомные станции выйдут на свою нормальную плановую мощность, после чего можно будет вернуться к плановым графикам отключения света.

Глава ДТЭК Сети Александр Фоменко сообщал, что к графикам, действовавшим до 23 ноября, Украина вернется в понедельник, 28 ноября.

По состоянию на 11:00 27 ноября производители электроэнергии покрывают почти 80% потребностей потребления, постепенно растущего из-за похолодания. Из этих 80% критическая инфраструктура потребляет всего около 10%, остальная электроэнергия используется для электроснабжения потребителей.

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