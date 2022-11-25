В Украине произошел блекаут после последней атаки России: достигли ли своих целей в Кремле
Россия в среду, 23 ноября, массированно атаковала энергетическую инфраструктуру Украины. Следствием обстрелов оккупантов стал блекаут в Украине.
Об этом в эфире телемарафона заявил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук. Он подтвердил, что в результате массированной атаки 23 ноября в Украине произошел блекаут.
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России не удалось выключить Украину полностью
Дмитрий Сахарук отметил, что система продемонстрировала свою способность восстанавливаться. Как он констатировал, Россия не достигла своих целей.
Сейчас мы смотрим, как система восстанавливается после блекаута. Сработала автоматика – система выключилась. Энергетики стали возвращать ее к жизни сразу после окончания обстрелов. Но в целом система показывает свою способность восстанавливаться. То есть россияне своих целей не достигли,
– сказал исполнительный директор ДТЭК.
По его словам, России не удалось выключить Украину полностью. Кроме того, Сахарук заявил, что это уже была 14-я атака России на энергетическую инфраструктуру Украины.
Что известно о массированном обстреле России
- 23 ноября Россия массированно атаковала энергетическую систему Украины, выпустив около 70 ракет и дронов. Сразу 31 ракету россияне направили в Киев.
- В Киеве российские военные попали в инфраструктурный объект, в результате чего столица осталась без электроэнергии. Также во всем Киеве после обстрелов не было водоснабжения. Свет в Киеве частично восстановился 24 ноября.
- Российские террористы атаковали Киевскую область, где попали в жилой дом. В результате обстрела погибли 6 человек.
- Кроме того, прилеты зафиксировали во Львовской области, после чего в области частично исчез свет. Также зафиксировано попадание в Винницкой области и Харькове.
- В результате российских атак без света также осталась и Молдова. Президент Молдовы Мая Санду заявила, что Россия оставила ее страну в темноте, атаковав Украину.
- Из-за российских ракетных ударов от украинской электросети отключились Ровенская, Южноукраинская и Хмельницкая АЭС.
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