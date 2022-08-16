После взрывов на выезде из оккупированного Крыма образовались огромные очереди

оккупанты и колонизаторы бегут из Крыма, куда уже второй раз в течение августа завезли "хлопок". На выезд из оккупированного Крыма огромные очереди.

На Крымском мосту зафиксирован рекордный трафик

Об этом сообщила постоянный представитель президента Украины в АР Крым Тамила Ташева. По ее словам, на 6-й месяц полномасштабного вторжения война пришла в Крым.

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В частности, как подчеркнула Ташева, в результате неосторожного обращения с боеприпасами произошли взрывы в Джанкойском районе. Поэтому люди начали прятаться по подвалам.

Оккупационная администрация все полгода великой войны и на прошлой неделе заявляла – Крыму и людям ничего не угрожает. минобороны рф снова говорит: "возгорание на складе боеприпасов"… Люди считают иначе,

– написала представительница президента в Крыму.

О панических настроениях в Крыму свидетельствует, что 15 августа зафиксирован рекорд суточного трафика на Крымском мосту. Как пишут российские СМИ, транспортным переходом в Крым и обратно проехало 38 тысяч 297 автомобилей.

В Крыму объявлена чрезвычайная ситуация

Также российские пропагандисты информируют, что после детонации боеприпасов в Джанкойском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации регионального характера.

Об этом российским СМИ сказал ставленник кремля в оккупированном Крыму сергей аксенов.

Что известно о взрывах в Крыму

Вблизи города Джанкой с утра 16 августа прогремели взрывы. Как сообщил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, произошло попадание в хранилище боеприпасов.

В социальных сетях появились видео, как в поселке Азовское детонирует состав врага с боеприпасами. В россии подтвердили информацию о взрывах в селе Майское возле поселка Азовское.

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Также Чубаров заявил о "прилете" по воинской части россиян в Азовском.



"Хлопок" в Джанкойском районе / Фото liveuamap

Кроме взрывов складов БК произошел пожар на трансформаторной подстанции в Джанкое. Также из-за взрывов повреждена железная дорога возле Джанкоя, из-за чего приостановлено движение всех поездов с материка. Железной дорогой в Джанкое россия перебрасывала свою военную технику на Юг Украины, в частности в Запорожскую область.

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Украинский журналист Андрей Цаплиенко сообщил, что на железнодорожной станции "Азовская" производилась разгрузка боеприпасов, а также российской техники.

В Офисе Президента объяснили, что трансформаторная подстанция в Джанкое нужна россии, чтобы воровать энергию на Запорожской АЭС.

Около 13 часов появилась информация о том, что в Крыму снова взрывы. В частности, речь идет о "хлопке" в Симферополе на военном аэродроме "Гвардейское".

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