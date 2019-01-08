После перехода к ПЦУ общин на Буковине нацменьшинствам сохранят язык богослужения

Представители Православной церкви Украины в Черновицкой области заверили, что при переходе церковных общин национальных меньшинств к ПЦУ, таким общинам сохранят язык богослужения, к которому они привыкли.

Об этом рассказали архиепископ Черновицкий и Кицманский Онуфрий и архиепископ Буковинский и Хотынский Герман, сообщает Укринформ.

Архиепископ Герман отметил, что во многих румынских СМИ еще перед Объединяющим Собором рассказывали, что, якобы, после создания ПЦУ будет происходить сплошная украинизация церкви. А, как известно, Черновицкая область является многонациональной.

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Таким образом, пугали румыноязычное населения Буковины, что, якобы, сейчас украинцы придут и заберут ваш язык, ваши традиции и тому подобное. Но это неправда. Наша церковь открыта абсолютно для всех, независимо от того, кто на каком языке разговаривает или на каком языке хочет совершать богослужения,

– отметил архиепископ Буковинский и Хотинский.

Он привел пример одной из первых буковинских общин, которая решила перейти от Московского патриархата к ПЦУ: этой общине оставили церковнославянский язык богослужения.

"Вот, например, приход села Шишковцы Кицманского района. После перехода к единой украинской церкви люди попросили оставить церковнославянский язык в богослужении. Они к нему привыкли, то почему мы должны быть против? Спросили у Блаженнейшего митрополита Епифания, он также поддержал это решение, я благословил, и оставили там церковнославянский язык", – рассказал архиепископ Герман.

Так же и с румыноязычными селами нашей области. Если люди захотят, то оставят румынский язык богослужения, если захотят – перейдут на украинский. Ничто не должно быть препятствием для объединения,

– добавил он.

Напомним, в начале октября 2018 в Стамбуле Синод Вселенского патриархата позволил Украине создать единую поместную церковь. 15 декабря во время Объединительного собора в единую поместную церковь объединились все украинские православные церкви. Эта единственная церковь получила название Православная церковь Украины. А предстоятелем ПЦУ стал Епифаний – митрополит Переяславский и Белоцерковский.



5 января 2019 года Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос об автокефалии Православной церкви Украины. Уже 6 января ПЦУ получила Томос от Варфоломея.

Что такое Томос?

Это уникальный церковный документ. Выпускают его, когда главная церковь хочет предоставить фактическую независимость – автокефалию. Изредка Томос выдают по вопросам, которые касаются положений христианского вероучения, чаще всего он касается церковного устройства.