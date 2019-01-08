Після переходу до ПЦУ громад на Буковині нацменшинам збережуть мову богослужіння

Представники Православної церкви України у Чернівецькій області запевнили, що при переході церковних громад національних меншин до ПЦУ, таким громадам збережуть мову богослужіння, до якої вони звикли.

Про це розповіли архієпископ Чернівецький і Кіцманський Онуфрій та архієпископ Буковинський і Хотинський Герман, повідомляє Укрінформ.

Архієпископ Герман зазначив, що у багатьох румунських ЗМІ ще перед Об’єднавчим Собором розповідали, що, нібито, після створення ПЦУ відбуватиметься суцільна українізація церкви. А, як відомо, Чернівецька область є багатонаціональною.

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Таким чином, лякали румуномовне населення Буковини, що, нібито, зараз українці прийдуть і заберуть вашу мову, ваші традиції тощо. Але це неправда. Наша церква відкрита абсолютно для всіх, незалежно від того, хто якою мовою розмовляє чи якою мовою хоче звершувати богослужіння,

– наголосив архієпископ Буковинський і Хотинський.

Він навів приклад однієї з перших буковинських громад, які вирішили перейти від Московського патріархату до ПЦУ: цій громаді залишили церковнослов’янську мову богослужіння.

"Ось, наприклад, парафія села Шишківці Кіцманського району. Після переходу до єдиної української церкви люди попросили залишити церковнослов’янську мову у богослужінні. Вони до неї звикли, то чому ми маємо бути проти? Запитали у блаженнішого митрополита Епіфанія, він також підтримав це рішення, я благословив, і залишили там церковнослов’янську мову", – розповів архієпископ Герман.

Так само і з румуномовними селами нашої області. Якщо люди захочуть, то залишать румунську мову богослужіння, якщо захочуть – перейдуть на українську. Ніщо не повинно бути перешкодою для об’єднання,

– додав він.

Нагадаємо, на початку жовтня 2018 року у Стамбулі Синод Вселенського патріархату дозволив Україні створити єдину помісну церкву. 15 грудня під час Об'єднавчого собору в єдину помісну церкву об’єднались усі українські православні церкви. Ця єдина церква отримала назву Православна церква України. А предстоятелем ПЦУ став Епіфаній – митрополит Переяславський та Білоцерківський.



5 січня 2019 року Вселенський патріарх Варфоломій підписав Томос про автокефалію Православної церкви України. Вже 6 січня ПЦУ отримала Томос від Варфоломія.

Що таке Томос? Це унікальний церковний документ. Випускають його, коли головна церква хоче надати фактичну незалежність – автокефалію. Зрідка Томос видають з питань, які стосуються положень християнського віровчення, найчастіше він стосується церковного устрою.