Перед саботажем России: из Одессы вышло последнее судно в рамках "зернового соглашения"
Источник:Reuters
Из порта Одессы с утра 16 июля вышло последнее судно в рамках Черноморской зерновой инициативы. Срок "зернового соглашения" истекает в понедельник, 17 июля.
Согласно данным на сайте ООН, турецкий балкер TQ Samsun должен доставить 23 500 тонн кукурузы и 15 300 тонн рапса в Нидерланды.
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Из порта Одессы отправился турецкий балкер
Россия не согласилась регистрировать новые суда с 27 июня. Срок действия "зернового соглашения" истекает 17 июля, если Москва не согласится его продлить.
Накануне представитель ООН заявил, что Генеральный секретарь Антониу Гутерриш ждет ответа от президента России Владимира Путина на предложение продлить соглашение.
В рамках "зернового соглашения" должны были работать три украинских порта. Последние суда из порта Черноморска отправили на прошлой неделе. В то же время порт "Южный" не работает более двух месяцев, ведь россияне "вычеркивают" все направляющиеся к нему суда.
С конца июня россияне вообще прекратили проводить инспекции новых судов, направляющихся в украинские порты под загрузку. С начала июля из черноморских портов вышло всего восемь судов с 291 000 тонн агропродукции.
Продлят ли "зерновое соглашение"
- Президент Турции Реджеп Эрдоган 14 июля заявил, что Владимир Путин после длительных переговоров согласился продлить "зерновое соглашение".
- Однако в Кремле опровергли заявление Эрдогана. У Путина сказали, что в настоящее время российские власти якобы не рассматривают продление "зернового соглашения".
- Сам же Путин пожаловался, что условия соглашения не выполнены. В частности, диктатор заявил президенту ЮАР Сириле Рамафоси в телефонном разговоре, что обязательства по устранению помех для экспорта российских продуктов питания и удобрений еще не выполнены.
- По данным Reuters, Россия хочет, чтобы в обмен на продление "зернового соглашения" ее банки снова подключили к системе SWIFT.
- Отметим, что Москва неоднократно угрожала выйти из соглашения, заключенного при посредничестве ООН и Турции в июле 2022 года после вторжения России в Украину. Ранее, 17 мая, действие соглашения было продлено на два месяца.