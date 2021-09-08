Последствия урагана Ида: число жертв в США превысило 70 человек
8 сентября 2021 , 12:41Читати новину українською
Источник:ABC News
По состоянию на 7 сентября число жертв урагана Ида, который накрыл США, возросло до по меньшей мере 71 человека. В частности, шторм в Луизиане унес жизни 15 человек.
Число погибших растет
В частности, 68-летний мужчина разбился, когда упал с крыши. Погибший пытался устранить повреждения жилища которые нанес ураган Ида.
Заметьте В Мексике произошло мощное землетрясение: люди в панике выбегали из домов, есть жертва
Также 71-летний мужчина умер из-за кислородной недостаточности во время длительного отключения электроэнергии.
Кроме того, спасатели обнаружили тело женщины, которую в течение недели считали пропавшей без вести.
Байден посетил пострадавшие регионы
- Пострадавшие регионы посетил президент Джо Байден. Он подчеркнул, что времени больше нет: страна должна бороться с изменениями климата.
- По словам лидера Штатов, экстремальная погода уже принесла страдания всей стране. Кроме того, климатические изменения уже нанесли ущерб экономике.
- Байден подчеркнул, что улучшений ожидать не стоит. Сейчас вопрос, может ли ситуация ухудшаться.
Ураган Ида: главное
- Ураган Ида накрыл побережье Мексиканского залива 29 августа. Непогода даже изменила течение реки Миссисипи.
- Сперва урагану даже присвоили 4 категорию из 5 возможных. Однако впоследствии – ослабили до 3. В то же время скорость ветра достигала 240 километров в час.
- Ураган достиг Нью-Йорка. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.
- Сначала сообщили о более 10 погибших, однако впоследствии число жертв начало резко расти. В частности, в городе Элизабет в американском штате Нью-Джерси семья утонула в собственной квартире.