Ранее судили за убийство: СБУ сообщила о подозрении послушнику Почаевской лавры

28 апреля 2023, 17:55
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Источник:

СБУ

СБУ сообщила о подозрении послушнику УПЦ МП. Он публично оправдывал российскую агрессию против Украины и военные преступления окупантов.

В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании злоумышленнику меры пресечения. Продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления.

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Послушник с непогашенной судимостью за убийство ждал победы России

Следователи СБУ рассказали, что 48-летний послушник Почаевской Успенской лавры использовал профили в запрещенных российских соцсетях. Сторонник УПЦ МП активно распространял нарративы кремлевской пропаганды.

Кроме того, он восхвалял высшее военно-политическое руководство России и пытался дискредитировать украинских защитников.

По информации Офиса генпрокурора, злоумышленник проживал на территории Почаевской лавры с 2017 года. В распространенных им видеоматериалах содержались публичные призывы к поддержке оккупационной администрации государства-агрессора.

Выводы судебной лингвистической экспертизы подтвердили наличие в опубликованных послушником УПЦ МП материалах за март 2022 – январь 2023:

  • оправдание агрессии России,
  • глорифификации военных страны-захватчика.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения. Послушник имеет непогашенную судимость за убийство. Досудебное расследование проводит СБУ,
– говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили мужчине о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

  • статья 436-2 – "оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификация ее участников";
  • статья 111-1 – "коллаборационная деятельность".

Послушник Почаевской лавры оправдывал российское нападение / Фото Офиса генпрокурора и СБУ

 

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Прихожане УПЦ МП поддерживают российскую агрессию

  • Одна из прихожанок УПЦ МП возле Киево-Печерской лавры отрицала российскую агрессию против Украины. По ее словам, все якобы наоборот – оккупанты отвоевывают "свою территорию".
  • В свою очередь одна из настоятельниц монастыря УПЦ МП на Волыни молится за Виктора Медведчука – кума кремлевского диктатора Владимира Путина. Тот будто бы помогал в восстановлении монастыря, когда еще не был в политике.
  • Ранее возле Киево-Печерской лавры правоохранители задержали 4 верующих УПЦ МП. Они сломали защитные ролеты и двери одного из корпусов заповедника.
  • Одной из защитниц УПЦ МП Виктории Кохановской уже избрали меру пресечения – круглосуточный домашний арест с электронным браслетом.

Автор: Ольга Котів