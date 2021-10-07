Посмотрим, как будет работать, – Арахамия о лишении мандата Разумкова

Во фракции "Слуги народа" пока не определилась, будут ли инициировать сложение Дмитрием Разумковым мандата народного депутата. В то же время юристы видят для этого основания.

Соответствующее заявление относительно мандата Разумкова в кулуарах парламента сделал главы фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.

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Возможно лишение Разумкова мандата

Мы еще не знаем (лишать ли мандата – 24 канал). Юристы говорят, что есть основания... Посмотрим, как Разумков будет работать,

– отметил Арахамия.

Глава фракции добавил, что уже бывший спикер парламента обещал работать в пользу избирателей. "Когда он шел в Раду – это избиратели "Слуги народа". Если он будет работать на их благо – это одно дело, если наоборот – другое".

Арахамия также уточнил, что пока вопрос лишения Разумкова мандата на фракции не рассматривали. По его словам, такие решения принимает съезд партий. Также нужно изучить практику Центральной избирательной комиссии в таких вопросах, потому что ситуация нестандартная.

Отставка Разумкова: основное

Процедура отзыва Дмитрия Разумкова с поста спикера парламента стартовала 4 октября.

На следующий день нардепы отстранили его от ведения заседаний.

На внеочередном заседании 7 октября Разумков потерял кресло главы Рады.

В "Слуге народа", которая инициировала отзыв, заявили, что он больше не является членом команды.

А Разумков в своей речи напомнил о предвыборных обещаниях и поблагодарил за 2 года работы. Он добавил, что его принципы не изменились.