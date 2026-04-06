Она также осудила продолжение российских атак, несмотря на призывы к перемирию. Об этом посол сообщила на своей странице в Facebook.
Как посол ЕС наткнулась на обломок дрона в лесу?
Во время обычной прогулки по киевскому лесу Катарина Матернова неожиданно наткнулась на обломок российского беспилотника типа "Шахед". По ее словам, обломок не содержал взрывоопасных элементов, однако сам факт его обнаружения в мирном, на первый взгляд, месте является показательным.
Дипломат отметила, что такие случаи не должны становиться нормой для украинцев.
Я люблю леса. Я привыкла находить там грибы или первые весенние цветы. На этот раз я нашла большой обломок дрона "Шахед"! Вот так война меняет страну. Вот какая сегодня реальность в Украине. Это не может стать нормой. Прогуливаться весенним лесом и находить обломки оружия, предназначенного для уничтожения человеческих жизней. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают на то, чтобы без страха прогуливаться своими лесами,
– написала она.
Посол ЕС нашла обломок "Шахеда" в лесу под Киевом / Фото Катарина Матернова
Посол ЕС также обратила внимание на то, что Россия продолжает обстрелы, несмотря на предложения Украины о временном перемирии на Пасху. По ее словам, последние атаки уже привели к гибели по меньшей мере 16 человек, еще более 90 получили ранения.
Последние атаки России на Украину: какие последствия?
В ночь на 6 апреля Одесса попала под массированный обстрел российских дронов. Известно, что пострадали 12 частных домов, уничтожено 27 автомобилей, поврежден многоэтажный жилой комплекс, дошкольное учреждение и магазин. К сожалению, в результате атаки погибли 3 человека, еще 10 получили ранения.
Не обошлось без ударов по энергетической инфраструктуре Украины. Враг нанес воздушный удар по Черниговской области. Атака повредила энергетический объект в Новгород-Северском районе. Впоследствии сообщили, что также в результате атаки поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточены 340 тысяч абонентов в городах Чернигов и Прилуки, Черниговском и Прилуцком районах.
Утром 6 апреля российские войска в очередной раз нанесли удар по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Под вражескую атаку попал Славутич, что привело к полному обесточиванию города. В результате удара без электроснабжения остались примерно 21 тысяча жителей. Из-за повреждения энергетических объектов восстановление пока невозможно до стабилизации ситуации с безопасностью.