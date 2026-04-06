Она также осудила продолжение российских атак, несмотря на призывы к перемирию. Об этом посол сообщила на своей странице в Facebook.

Смотрите также Летело более 140 дронов на Украину: сколько сбила ПВО и было ли попадание

Как посол ЕС наткнулась на обломок дрона в лесу?

Во время обычной прогулки по киевскому лесу Катарина Матернова неожиданно наткнулась на обломок российского беспилотника типа "Шахед". По ее словам, обломок не содержал взрывоопасных элементов, однако сам факт его обнаружения в мирном, на первый взгляд, месте является показательным.

Дипломат отметила, что такие случаи не должны становиться нормой для украинцев.

Я люблю леса. Я привыкла находить там грибы или первые весенние цветы. На этот раз я нашла большой обломок дрона "Шахед"! Вот так война меняет страну. Вот какая сегодня реальность в Украине. Это не может стать нормой. Прогуливаться весенним лесом и находить обломки оружия, предназначенного для уничтожения человеческих жизней. Украина заслуживает мира. Украинцы заслуживают на то, чтобы без страха прогуливаться своими лесами,

– написала она.

Посол ЕС нашла обломок "Шахеда" в лесу под Киевом / Фото Катарина Матернова

Посол ЕС также обратила внимание на то, что Россия продолжает обстрелы, несмотря на предложения Украины о временном перемирии на Пасху. По ее словам, последние атаки уже привели к гибели по меньшей мере 16 человек, еще более 90 получили ранения.

Последние атаки России на Украину: какие последствия?