Вона також засудила продовження російських атак, попри заклики до перемир’я. Про це посол повідомила на своїй сторінці у Facebook.

Як посол ЄС натрапила на уламок дрона у лісі?

Під час звичайної прогулянки київським лісом Катаріна Матернова несподівано натрапила на уламок російського безпілотника типу "Шахед". За її словами, уламок не містив вибухонебезпечних елементів, однак сам факт його виявлення у мирному, на перший погляд, місці є показовим.

Дипломатка наголосила, що такі випадки не повинні ставати нормою для українців.

Я люблю ліси. Я звикла знаходити там гриби або перші весняні квіти. Цього разу я знайшла великий уламок дрона "Шахед"! Ось так війна змінює країну. Ось яка сьогодні реальність в Україні. Це не може стати нормою. Прогулюватися весняним лісом і знаходити уламки зброї, призначеної для знищення людських життів. Україна заслуговує на мир. Українці заслуговують на те, щоб без страху прогулюватися своїми лісами,

– написала вона.

Посол ЄС знайшла уламок "Шахеда" у лісі під Києвом / Фото Катаріна Матернова

Посол ЄС також звернула увагу на те, що Росія продовжує обстріли, попри пропозиції України щодо тимчасового перемир’я на Великдень. За її словами, останні атаки вже призвели до загибелі щонайменше 16 людей, ще понад 90 отримали поранення.

