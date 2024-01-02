Лицемерная Россия: посол ЕС и лидеры западных государств отреагировали на ракетные обстрелы

Российские оккупанты утром 2 января совершили очередную масштабную атаку по Украине. Посол ЕС в Украине отреагировала на циничное преступление России. Вражескую атаку также прокомментировали в Чехии и Латвии.

В частности, во время массированного обстрела Киева 2 января обломки российской ракеты рухнули в Шевченковском районе. Главы Шевченковской РГА Александр Поповцев отметил, что это произошло вблизи посольства США.

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Россию привлекут к ответственности

Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после новой массированной российской ракетной атаки на украинские города заявила в соцсети Х, ранее известной как твиттер, что Украина нуждается в дополнительной помощи.

Она также отметила, что Россия будет привлечена к ответственности, поскольку наше государство стало жертвой очередного циничного преступления российских оккупантов.

Столица Украины Киев и Харьков были обстреляны российскими ракетами и беспилотниками. Ранены и убиты мирные жители, разрушена инфраструктура. Сейчас Украина нуждается в большей поддержке, чтобы спасти жизнь. Россия будет привлечена к ответственности,

– говорится в сообщении Матерновой.

В то же время президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя новую массированную ракетную атаку России, подчеркнул необходимости немедленно оказать помощь Украине.

По его словам, Запад должен быть серьезным и действовать немедленно. Ринкевичс также обратил внимание на результативную работу украинской противовоздушной обороны.

Глава МИД Чехии Ян Липовский обвинил Россию в лицемерии после массированного ракетного обстрела Украины. Он заверил, что отказа от поддержки украинцев, как надеется Россия, не будет.

Лицемерная Россия. Она обвиняет других в геноциде, а сама снова бомбит гражданские объекты в Украине и убивает невиновных,

– отметил чешский министр.

По его словам, Россия хочет, чтобы западные государства устали от войны, однако Липовский заверил, что этого не произойдет "ни в этом году, ни когда-либо".

Что о массированной атаке ответили в МИД

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранные государства решительно отреагировать на очередную российскую террористическую атаку.

По его словам, террористический режим в Москве должен почувствовать, что международное сообщество не закроет глаза на убийства мирного украинского населения и разрушение критической инфраструктуры в Украине.

Россия продолжает воевать с украинскими женщинами, детьми и пожилыми людьми. Объекты, атакованные российской армией, были исключительно гражданскими,

– говорится в заявлении МИД.

В то же время, Кулеба призвал мир ускорить поставки Украине дополнительных систем ПВО, боевых дронов всех типов, дальнобойных ракет с радиусом действия более 300 километров. Он также отметил необходимость предоставления Украине замороженных российских активов и прекращения каких-либо связей с российскими дипломатами.

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