Лицемерная Россия: посол ЕС и лидеры западных государств отреагировали на ракетные обстрелы
Источник:Катарина Матернова
Российские оккупанты утром 2 января совершили очередную масштабную атаку по Украине. Посол ЕС в Украине отреагировала на циничное преступление России. Вражескую атаку также прокомментировали в Чехии и Латвии.
В частности, во время массированного обстрела Киева 2 января обломки российской ракеты рухнули в Шевченковском районе. Главы Шевченковской РГА Александр Поповцев отметил, что это произошло вблизи посольства США.
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Россию привлекут к ответственности
Посол ЕС в Украине Катарина Матернова после новой массированной российской ракетной атаки на украинские города заявила в соцсети Х, ранее известной как твиттер, что Украина нуждается в дополнительной помощи.
Она также отметила, что Россия будет привлечена к ответственности, поскольку наше государство стало жертвой очередного циничного преступления российских оккупантов.
Столица Украины Киев и Харьков были обстреляны российскими ракетами и беспилотниками. Ранены и убиты мирные жители, разрушена инфраструктура. Сейчас Украина нуждается в большей поддержке, чтобы спасти жизнь. Россия будет привлечена к ответственности,
– говорится в сообщении Матерновой.
В то же время президент Латвии Эдгардс Ринкевичс, комментируя новую массированную ракетную атаку России, подчеркнул необходимости немедленно оказать помощь Украине.
По его словам, Запад должен быть серьезным и действовать немедленно. Ринкевичс также обратил внимание на результативную работу украинской противовоздушной обороны.
Глава МИД Чехии Ян Липовский обвинил Россию в лицемерии после массированного ракетного обстрела Украины. Он заверил, что отказа от поддержки украинцев, как надеется Россия, не будет.
Лицемерная Россия. Она обвиняет других в геноциде, а сама снова бомбит гражданские объекты в Украине и убивает невиновных,
– отметил чешский министр.
По его словам, Россия хочет, чтобы западные государства устали от войны, однако Липовский заверил, что этого не произойдет "ни в этом году, ни когда-либо".
Что о массированной атаке ответили в МИД
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал иностранные государства решительно отреагировать на очередную российскую террористическую атаку.
По его словам, террористический режим в Москве должен почувствовать, что международное сообщество не закроет глаза на убийства мирного украинского населения и разрушение критической инфраструктуры в Украине.
Россия продолжает воевать с украинскими женщинами, детьми и пожилыми людьми. Объекты, атакованные российской армией, были исключительно гражданскими,
– говорится в заявлении МИД.
В то же время, Кулеба призвал мир ускорить поставки Украине дополнительных систем ПВО, боевых дронов всех типов, дальнобойных ракет с радиусом действия более 300 километров. Он также отметил необходимость предоставления Украине замороженных российских активов и прекращения каких-либо связей с российскими дипломатами.
Массированный ракетный обстрел: последние новости
- Главнокомандующий ВСУ отметил, что во время массированной атаки Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины сбили 10 из 10 российских аэробаллистических ракет Х-47М2 "Кинжал". Это удалось сделать с помощью системы Patriot, предоставленной нашему государству западными партнерами. По его словам, последствия были бы ужасающими, если бы наше государство не имело возможности сбивать российские "Кинжалы". Он также отметил необходимость предоставления Украине еще большего вооружения от Запада.
- В то же время Юрий Игнат отметил, что россияне настраивают маршрут ракет раньше времени, что позволяет оккупантам нанести повторную воздушную атаку в ближайшее время. Игнат также добавил, что россияне способны обеспечить самолеты необходимыми техническими средствами, однако могут иметь проблемы с ракетами. По его словам, врагу достаточно для подготовки 4 дня, если у них есть конкретные цели и планы по повторному поражению.
- Военный обозреватель Денис Попович отметил, что Россия накопила определенный запас, который сейчас начинают отстреливать. О том, сколько времени это продлится, сказать сложно. По его словам, вероятно, сейчас оккупанты сделают ставку на ракеты, которые особенно тяжело сбивать. Среди них баллистические "Искандеры" или аэробаллистические "Кинжалы". Их очень сложно перехватывать, хотя у Украины есть на вооружении зенитные ракетные комплексы, которые способны это делать.
- По состоянию на 17:09 количество пострадавших в целом по Украине увеличилось до 127. Известно, что погибли 5 человек. В настоящее время идет ликвидация пожаров и последствий вражеской атаки по двум адресам в Подольском районе Киева. Дополнительно производится повторный осмотр помещений. Также в Харькове продолжаются работы по демонтажу аварийных конструкций жилого дома.