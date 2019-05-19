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      Посольство США в Украине попрощалось с Йованович трогательным видео

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      Мари Йованович уедет из Украины
      Мари Йованович уедет из Украины / 24 канал

      Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершает почти трехлетнюю дипломатическую каденцию. В субботу, 18 мая, работники американского дипломатического учреждения в Киеве в трогательном видео напомнили, чего достигла Йованович в деле продвижения партнерства Украины и США.

      "Посол Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве", – напомнили в посольстве США в Украине на официальной странице в Facebook. И опубликовали видео, благодаря которому предложили вспомнить трехлетнюю работу Йованович в Украине "с продвижением партнерства между Украиной и США".

      Читайте также: Как скандал с Луценко и Йованович повлияет на отношения США и Украины: мнение политолога

      Об увольнении Мари Йованович с должности посла США в Украине стало известно 6 мая. 7 мая в посольстве подтвердили, что Йованович покинет дипломатический пост в Украине. Последним ее рабочим днем будет считаться 20 мая, что согласуется с передачей президентских полномочий в Украине от Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому.

       

       

      На вопрос о возможном преемнике Мари Йованович в американском посольстве конкретного ответа не дают и фамилий не называют.

      Кто такая Мари Йованович?
      Йованович возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года. На посту главы американского диппредставительства она изменила Джеффри Пайетта, который работал здесь с 2013 года.

      Ранее Мари Йованович работала помощником госсекретаря США и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также занимала должности посла в Армении (2008 – 2011) и Кыргызстане (2005 – 2008).

      Кратко о скандале с Йованович в Украине

      Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований.

      Далее Луценко заявил, что ГПУ не получила 4 миллиона долларов, которые должно бы выделить посольство США в Украине. Мол, эти средства были выделены, но "не получены".

      В Государственном департаменте США отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

      ОСВОБОЖДЕНИЕ ЙОВАНОВИЧ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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      blog_ava
      Зеленский обратился к киевлянам по поводу инаугурации и пообещал нардепам неудобства: видео
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      Теги: Новости Украины Новости политики Новости Киева Новости США
      Источник: 24 канал
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