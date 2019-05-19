Посольство США в Украине попрощалось с Йованович трогательным видео

Чрезвычайный и полномочный посол США в Украине Мари Йованович завершает почти трехлетнюю дипломатическую каденцию. В субботу, 18 мая, работники американского дипломатического учреждения в Киеве в трогательном видео напомнили, чего достигла Йованович в деле продвижения партнерства Украины и США.

"Посол Йованович завершает дипломатическую каденцию в Киеве", – напомнили в посольстве США в Украине на официальной странице в Facebook. И опубликовали видео, благодаря которому предложили вспомнить трехлетнюю работу Йованович в Украине "с продвижением партнерства между Украиной и США".

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Об увольнении Мари Йованович с должности посла США в Украине стало известно 6 мая. 7 мая в посольстве подтвердили, что Йованович покинет дипломатический пост в Украине. Последним ее рабочим днем будет считаться 20 мая, что согласуется с передачей президентских полномочий в Украине от Петра Порошенко к Владимиру Зеленскому.

На вопрос о возможном преемнике Мари Йованович в американском посольстве конкретного ответа не дают и фамилий не называют.

Кто такая Мари Йованович?

Йованович возглавила посольство США в Украине в августе 2016 года. На посту главы американского диппредставительства она изменила Джеффри Пайетта, который работал здесь с 2013 года.



Ранее Мари Йованович работала помощником госсекретаря США и отвечала за двусторонние отношения со странами Скандинавии, Балтии и Центральной Европы. Также занимала должности посла в Армении (2008 – 2011) и Кыргызстане (2005 – 2008).

Кратко о скандале с Йованович в Украине

Глава Генпрокуратуры Украины Юрий Луценко в комментарии американскому изданию The Hill заявил, что во время первой их встречи Мари Йованович предоставила ему список лиц, в отношении которых ГПУ не должна проводить никаких расследований.

Далее Луценко заявил, что ГПУ не получила 4 миллиона долларов, которые должно бы выделить посольство США в Украине. Мол, эти средства были выделены, но "не получены".

В Государственном департаменте США отметили, что заявления генерального прокурора Украины "не соответствуют действительности и имеют целью ослабить репутацию посла Йованович".

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