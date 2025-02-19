Пострадали 4 человека, среди них один ребенок: в ОВА рассказали детали атаки на Одессу

В ночь с 18 на 19 февраля российские войска массированно атаковали Одессу и район ударными беспилотниками. В результате вражеского удара пострадали 4 человека, среди них также есть один ребенок.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Одесской ОВА Олега Кипера.

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Россияне массированно атаковали Одессу

В Одессе над уничтожением вражеских целей работали украинские силы ПВО. Как отметили в Одесской ОВА, в результате атаки была повреждена гражданская инфраструктура, в том числе детская поликлиника, садик, остекление в многоэтажках и легковые автомобили.

Пострадали 4 человека, среди них один ребенок. Все госпитализированы в состоянии средней степени тяжести,

– написал Олег Кипер.

По его словам, из-за российской атаки в части Одесского района действуют локальные аварийные отключения света. В настоящее время критическая инфраструктура работает с помощью генераторов.