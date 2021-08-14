Пострадали ли украинцы во время масштабных пожаров в Греции

По состоянию на 13 августа не получали информации о пострадавших украинцах во время пожаров. Наши граждане не обращались за помощью.

К счастью, пострадавших среди украинцев нет. Об этом сообщили в посольстве Украины в Греции.

Ранее Помог дождь: Греция взяла под контроль лесные пожары

Ранее в посольстве рассказывали, что коммуницируют с местными властями Греции. Если бы обнаружили пострадавших украинцев, с взаимодействием с греческими органами им бы оказали помощь.

Что известно о пожарах в Греции

В конце июля Грецию охватили масштабные лесные пожары. Возгорания возникли сразу в 46 очагах.

Ситуация ухудшалась из-за сильного ветра и жары. В стране тогда зафиксировали рекордные + 46 градусов.

Пожары бушевали около 2 недель. В результате выгорели более 200 тысяч гектаров леса, уничтожены сотни домов. Людей массово эвакуировали из опасных районов.

Бороться со стихией грекам помогали украинские спасатели. Сотня работников ГСЧС прибыли в эпицентр пожаров.

К слову, пожар на острове Эвия называли крупнейшим в истории страны.

13 августа в стране заявили, что потушили пожары. Однако на острове Эвия возникло новое возгорание.