Потери – колоссальные: на Таврическом направлении силы врага уменьшились почти на 5 рот за сутки

11 июня 2023, 16:00
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Александр Тарнавский

Украинские защитники продолжают выбивать оккупантов из нашей страны. В частности, на Таврическом направлении захватническая армия уменьшилась почти на 5 рот.

Об этом рассказал командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Сил обороны Украины Александр Тарнавский.

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Враг понес колоссальные потери на Таврическом направлении

Тарнавский рассказал, что защитники Таврического направления уверенно держат оборону и продолжают уничтожать врага.

За прошедшие сутки противник 22 раза атаковал наши позиции. Подразделения ракетных войск и артиллерии сил обороны Таврического направления в течение суток выполнили 1520 огневых задач. Речь идет о контрбатарейной борьбе и о работе по плановым целям, выявленным ранее,
– отметил генерал.

Потери врага убитыми и ранеными составили около 5 рот. Также Силы обороны уничтожили и повредили 68 единиц военной техники противника, в том числе:

  • 5 танков,
  • 13 единиц БМП,
  • 4 ББМ,
  • БТР,
  • 2 МТЛБ,
  • гаубица 2С19 "Мста-С",
  • 4 самоходных артиллерийских установки "Акация",
  • БПЛА "Орлан-10",
  • БПЛА "Supercam",
  • 4 пушки "Гиацинт-Б",
  • РЭБ "Житель".

"Также было уничтожено 3 склада с боеприпасами врага. Слава Украине", – подытожил Тарнавский.

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Потери России в технике

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла уже 215 640 своих военных. Однако из-за интенсивности боев Генштабу ВСУ иногда сложно вести точную статистику, так что ликвидированных врагов может быть еще больше.

Кроме этого, оккупационная армия потеряла немало техники, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, украинские защитники испепелили:

  • танков – 3926 (+17 за сутки 10 июня);
  • боевых бронированных машин – 7631 (+24);
  • артиллерийских систем – 3736 (+19);
  • РСЗО – 601 (+1);
  • средств ПВО – 362 (+0);
  • самолетов – 314 (+0);
  • вертолетов – 299 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3300 (+37);
  • крылатых ракет – 1183 (+7);
  • кораблей и катеров – 18 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 6461 (+33);
  • специальной техники – 509 (+2).

Автор: Ольга Котів