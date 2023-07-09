Почти 800 могил за 7 месяцев: появились спутниковые фото кладбища ЧВК "Вагнера"

Российские оккупанты с начала своего вторжения в Украину несут огромные потери, в частности много наемников потеряла ЧВК "Вагнера". В сети появились фото кладбища вагнеровцев в Краснодарском крае.

За 7 месяцев кладбище увеличилось на 776 могил. Фотографии обнародовал российский активист Виталий Вотановский, сообщает 24 Канал.

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Количество могил выросло с 48 до 824

Вотановский опубликовал фотографии кладбища и часовни ЧВК "Вагнера", размещенных в районе краснодарской станицы Бакинской.

Это самое большое известное кладбище, где похоронены наемники. По подсчетам активиста, в декабре 2022 здесь было 48 могил. По состоянию на 8 июля их количество выросло до 824.



Число погибших вагнеровцев значительно возросло / Фото Виталия Вотановского

За 8 месяцев занято 50% площади,

– написал Вотановский под фото кладбища.

Также он отметил, что возле часовни расширяется колумбарий.

Виталий Вотановский – военный пенсионер, подполковник в отставке, а также бывший волонтер краснодарского штаба заключенного российского оппозиционера Алексея Навального. Его неоднократно задерживали и штрафовали за участие в протестных акциях, включая митинги и пикеты против войны России в Украине.



В декабре 2022 года там было всего 48 могил / Фото Виталия Вотановского

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