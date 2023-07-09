Почти 800 могил за 7 месяцев: появились спутниковые фото кладбища ЧВК "Вагнера"
Российские оккупанты с начала своего вторжения в Украину несут огромные потери, в частности много наемников потеряла ЧВК "Вагнера". В сети появились фото кладбища вагнеровцев в Краснодарском крае.
За 7 месяцев кладбище увеличилось на 776 могил. Фотографии обнародовал российский активист Виталий Вотановский, сообщает 24 Канал.
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Количество могил выросло с 48 до 824
Вотановский опубликовал фотографии кладбища и часовни ЧВК "Вагнера", размещенных в районе краснодарской станицы Бакинской.
Это самое большое известное кладбище, где похоронены наемники. По подсчетам активиста, в декабре 2022 здесь было 48 могил. По состоянию на 8 июля их количество выросло до 824.
Число погибших вагнеровцев значительно возросло / Фото Виталия Вотановского
За 8 месяцев занято 50% площади,
– написал Вотановский под фото кладбища.
Также он отметил, что возле часовни расширяется колумбарий.Обратите внимание! Виталий Вотановский – военный пенсионер, подполковник в отставке, а также бывший волонтер краснодарского штаба заключенного российского оппозиционера Алексея Навального. Его неоднократно задерживали и штрафовали за участие в протестных акциях, включая митинги и пикеты против войны России в Украине.
В декабре 2022 года там было всего 48 могил / Фото Виталия Вотановского
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Что происходит с Пригожиным и ЧВК "Вагнера": коротко
- Вечером 23 июня главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин обвинил российское военное руководство в ракетном ударе по тыловым позициям наемников. Он заявил о походе на Москву, однако уже на следующий день мятежу пришел конец.
- После этого с Пригожина сняли все обвинения и закрыли уголовные дела, возбужденные 23 июня. Однако руководитель ЧВК "Вагнера" должен был отправиться в Беларусь.
- Вблизи белорусского населенного пункта Цель, в 20 километрах от Осиповичей, начали возводить масштабный палаточный городок. Вероятно, именно там будут жить вагнеровцы после неудачного мятежа.
- На фото, обнародованных журналистами, можно увидеть, что в палатках обустраивают настил и устанавливают буржуйки. Одна такая палатка может вмещать до 60 человек.
- Следует заметить, что по словам представителя ГУР МО Андрея Юсова, существует подтверждение, что в Беларусь переносят юридический адрес и определенные формальные активности ЧВК.