ВСУ сократили армию России еще на 750 военных: потери врага на 3 января
3 января 2023, 08:01Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия продолжает нести большие потери в циничной войне против Украины. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 750 оккупантов.
Всего с 24 февраля 2022 года ВСУ уже ликвидировали 108 190 захватчиков. Но эти данные не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию, а также не учитывает данные о раненых оккупантах.
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Потери российской армии на 3 января
- личного состава – 108 190 (+750),
- танков – 3036 (+5),
- боевых бронированных машин – 6 100 (+7),
- артиллерийских систем – 2 033 (+6),
- РСЗО – 424 (+1),
- средств ПВО – 214 (+1),
- самолетов – 283 (+0),
- вертолетов – 270 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 839 (+3),
- крылатых ракет – 723 (+0),
- кораблей/катеров – 16 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 735 (+10),
- специальной техники – 181 (+0).
Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ
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