ВСУ сократили армию России еще на 750 военных: потери врага на 3 января

3 января 2023, 08:01
Читати новину українською

Источник:

Генштаб ВСУ

Россия продолжает нести большие потери в циничной войне против Украины. Только за минувшие сутки наши воины уничтожили еще 750 оккупантов.

Всего с 24 февраля 2022 года ВСУ уже ликвидировали 108 190 захватчиков. Но эти данные не окончательны, поскольку Генштаб ВСУ постоянно уточняет информацию, а также не учитывает данные о раненых оккупантах.

Похоже Еще 720 оккупантов "минуснули" ВСУ: потери врага на 2 января

Потери российской армии на 3 января

  • личного состава – 108 190 (+750),
  • танков – 3036 (+5),
  • боевых бронированных машин – 6 100 (+7),
  • артиллерийских систем – 2 033 (+6),
  • РСЗО – 424 (+1),
  • средств ПВО – 214 (+1),
  • самолетов – 283 (+0),
  • вертолетов – 270 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 1 839 (+3),
  • крылатых ракет – 723 (+0),
  • кораблей/катеров – 16 (+0),
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4 735 (+10),
  • специальной техники – 181 (+0).


Актуальные потери врага / Генштаб ВСУ

ВСУ мощно уничтожают оккупантов

Автор: Софія Ковнір