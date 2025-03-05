Ликвидировано еще 1250 оккупантов и более 200 единиц техники: потери врага на 5 марта

Россия продолжает нести колоссальные потери в войне против Украины. За минувшие сутки украинские защитники ликвидировали еще 1250 российских захватчиков.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ. Заметим, что общие потери врага уже превышают 880 тысяч личного состава. Смотрите также Минус блиндажи, огневые позиции и десятки оккупантов: ВСУ уничтожили вражеский объект на Курщине Какие потери в России на 5 марта С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла: личного состава – около 880 660 (+1 250) человек;

танков – 10 256 (+1);

боевых бронированных машин – 21 304 (+6);

артиллерийских систем – 24 087 (+23);

РСЗО – 1 306 (+0);

средств ПВО – 1 094 (+0);

самолетов – 370 (+0);

вертолетов – 331 (+0);

БпЛА оперативно-тактического уровня – 27 849 (+108);

крылатых ракет – 3 085 (+0);

кораблей/катеров – 28 (+0);

подводных лодок – 1 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 39 512 (+84);

специальной техники – 3 769 (+1). Потери врага на 5 марта / Инфографика Генштаба