А с начала полномасштабного вторжения общие потери врага в личном составе достигли 1 343 050 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

Смотрите также Оккупанты запустили "коммунистический" дрон во время "перемирия": видео сбития

Какие потери России?

За последний месяц, как рассказал президент Зеленский, российская армия понесла серьезные потери. Так, в апреле украинские защитники ликвидировали или тяжело ранили более 35 тысяч оккупантов.

Все эти случаи имеют подтверждение. Но на самом деле потери могут быть больше, ведь, как заметил 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, бывает, что фото или видео уничтожения врага нет.

В мае Россия продолжает нести огромные потери. И это несмотря на "перемирие", которое длилось с 9 по 11 мая. Его предложил Трамп, но фактически – Путин, который хотел провести парад.

Кстати, еще в феврале 2022 Кремль "мечтал" о захвате Киева за три дня, но переоценил свои силы. А сейчас это ему сделать даже сложнее, чем атаковать страны НАТО, отметил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый 24 Канала.

За минувшие сутки вражеская армия потеряла много единиц техники, в частности наземных робототехнических комплексов, артиллерийских систем, автоцистерн и тому подобное.

Так, по официальным данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения до 12 мая 2026 потери армии России составили: