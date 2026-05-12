"Перемирие" закончилось, а ликвидированные оккупанты – нет: потери России по состоянию на 12 мая

А с начала полномасштабного вторжения общие потери врага в личном составе достигли 1 343 050 человек. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.
Какие потери России?
За последний месяц, как рассказал президент Зеленский, российская армия понесла серьезные потери. Так, в апреле украинские защитники ликвидировали или тяжело ранили более 35 тысяч оккупантов.
Все эти случаи имеют подтверждение. Но на самом деле потери могут быть больше, ведь, как заметил 24 Канала руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко, бывает, что фото или видео уничтожения врага нет.
В мае Россия продолжает нести огромные потери. И это несмотря на "перемирие", которое длилось с 9 по 11 мая. Его предложил Трамп, но фактически – Путин, который хотел провести парад.
Кстати, еще в феврале 2022 Кремль "мечтал" о захвате Киева за три дня, но переоценил свои силы. А сейчас это ему сделать даже сложнее, чем атаковать страны НАТО, отметил дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Украины в США (2015 – 2019), заместитель главы Администрации Президента Украины (2014 – 2015) Валерий Чалый 24 Канала.
За минувшие сутки вражеская армия потеряла много единиц техники, в частности наземных робототехнических комплексов, артиллерийских систем, автоцистерн и тому подобное.
Так, по официальным данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения до 12 мая 2026 потери армии России составили:
- личного состава – около 1 343 050 (+1 020) человек;
- танков – 11 926 (+2);
- боевых бронированных машин – 24 553 (+2);
- артиллерийских систем – 41 935 (+72);
- РСЗО – 1785 (+2);
- средств ПВО – 1373 (+0);
- самолетов – 435 (+0);
- вертолетов – 352 (+0);
- наземных робототехнических комплексов – 1373 (+2);
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 285 506 (+1 252);
- крылатых ракет – 4585 (+0);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 95 855 (+145);
- специальной техники – 4179 (+1).
Потери врага на 12 мая 2026 года / Фото Генштаба ВСУ
К слову, полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан заверил 24 Канал, что Силы обороны способны противостоять врагу. Сейчас у них стратегическая задача – истощить силы россиян в условиях активной обороны, чтобы удерживать Донбасс, пока не распадется Россия.
Адмирал Роб Бауэр в интервью 24 Каналу тоже заметил, что украинская армия показывает чрезвычайную эффективность в отражении российских атак и освобождении оккупированных земель, хотя в страну поступают уменьшенные объемы военной помощи.
А в разговоре с 24 Каналом ветеран российско-украинской войны, майор в отставке Алексей Гетьман заметил, что Украина за 4 года войны эффективно действовала против россиян на разных направлениях, а также нанесла существенный ущерб российскому флоту. Сегодня она имеет потенциал повлиять на российские войска на суше, а вот российский флот, по сути, пока не выполняет свою функцию.
Последние потери врага
На Лиманском направлении украинские воины уничтожили редкое оружие врага. Представитель 66 ОМБр имени князя Мстислава Храброго Василий Денисюк рассказал 24 каналу, что это была северокорейская РСЗО Type-750, довольно нетипичная "добыча" для этого отрезка фронта.
8 мая ВСУ попали в НПЗ "Ярославльский" в России. Там возник пожар. Кроме завода, была поражена нефтебаза в Луганске и другие военные объекты на ВОТ.
А 7 мая украинские воины атаковали малый ракетный корабль проекта "Каракурт" в Каспийске, который может запускать ракеты "Калибр". Повреждения были такими, что ограничили возможности россиян по ракетным обстрелам Украины.
Что будет с потерями России?
Политтехнолог Тарас Загородний отметил 24 Каналу, что Россия готовится продолжать наступательные действия летом. Поэтому стоит ожидать, что к боевым действиям привлекут еще больше военных, которых в Украине ждет только один путь.
Стоит заметить, что открыто объявлять новую волну мобилизации Путин боится. В стране сейчас хрупкая внутренняя ситуация, а мобилизационное решение может вызвать возмущение среди россиян.
Несмотря на отсутствие официальной мобилизации, потребность в живой силе не исчезла. На фронте и дальше будут гибнуть оккупанты, которые попали туда из-за давления, финансовые бонусы или проблемы. Так, как рассказал представитель ГУР МО Андрей Юсов в интервью 24 Каналу, на фронте в Украине много ликвидированных россиян имели кредитные задолженности или долги по алиментам.