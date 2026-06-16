Защитники уничтожили более 450 единиц техники и 1 230 оккупантов: потери врага на 16 июня
В своем открытом обращении к российскому диктатору Владимиру Путину президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз подчеркнул масштабные потери России в войне против Украины. По его словам, число погибших и тяжелораненых российских военных продолжает неуклонно расти.
Только за последние сутки защитники уничтожили 1 230 солдат армии противника. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
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Как увеличились потери врага?
С начала полномасштабной войны против Украины Россия понесла значительные потери в живой силе и вооружении. По состоянию на 16 июня 2026 года потери оккупационных войск составляют:
- личного состава – около 1 385 420 (+1 230) человек;
- танков – 12 026 (+1);
- боевых бронированных машин – 24 768 (+5);
- артиллерийских систем – 44 118 (+36);
- РСЗО – 1 872 (+2);
- средств ПВО – 1 427 (+7);
- самолетов – 436 (+0);
- вертолетов – 353 (+0);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 353 541 (+2 062);
- наземных робототехнических комплексов – 1 667 (+3);
- кораблей/катеров – 33 (+0);
- подводных лодок – 2 (+0);
- автомобильной техники и автоцистерн – 107 508 (+417);
- специальной техники – 4 300 (+4);
- крылатых ракет – 4 783 (+50).
Потери России в войне против Украины на 16 июня / Инфографика Генштаба
Какие еще потери недавно понесли оккупанты?
15 июня в Иркутской области России разбился российский стратегический бомбардировщик Ту-22М3. Местное Минобороны отметило, что авария произошла во время планового учебно-тренировочного полета, а именно при заходе на посадку. Экипаж якобы успел катапультироваться, однако на месте падения возник масштабный пожар, а в небе появился густой черный столб дыма.
В ночь на 14 июня украинские военные атаковали ряд важных объектов противника. В Генштабе уточнили, что под прицелом оказались:
- пункты управления БПЛА в районах Голой Пристани Херсонской области и Клебан-Бика в Донецкой области,
- мастерская по производству и оснащению боеприпасов для тяжелых дронов в Луганской области,
- полевой артиллерийский склад оккупантов в районе Приазовского и склад материально-технических средств в Донецкой области,
- командно-наблюдательный пункт противника в районе Некислицы Брянской области,
- а также пункты сосредоточения живой силы противника в нескольких районах, в частности вблизи Малоконстантиновки Луганской области, Жеребянок в Запорожской области, Яблуновки, Новоекономического и Багатыря в Донецкой области, Волчанска в Харьковской области, Сичневого в Днепропетровской области, а также Троебортного в Брянской области.