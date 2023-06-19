Более 2 рот солдат и 47 единиц техники: Россия понесла большие потери на одном из направлений
Источник:Александр Тарнавский
Украинские военные продолжают наносить огромные потери российским захватчикам. На одном из направлений оккупанты потеряли убитыми и ранеными более 2 рот солдат.
Речь идет о Таврическом направлении. Об этом рассказал командующий оперативной группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский.
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Россия потеряла более 2 рот солдат и 47 единиц техники
Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении есть успехи Сил обороны и заметные продвижения в результате успешных штурмовых действий.
Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток выполнили 1 298 огневых задач. За последние сутки потери врага убитыми и ранеными составили более 2 рот,
– отметил генерал.
Силы обороны уничтожили и повредили 47 единиц военной техники противника, в том числе:
- 3 танка,
- 9 единиц БМП,
- 2 БПЛА "Орлан-10",
- 2 БПЛА "Zala",
- БПЛА "Supercam",
- 4 самоходные артиллерийские установки 2С3 "Акация",
- БМ-21 "Град",
- 2 гаубицы 2А65 "Мста-Б",
- 2 гаубицы 2С19 "Мста-С",
- зенитный ракетный комплекс "С-300",
- зенитный ракетный комплекс "Бук",
- РЭБ "Поле-21".
"Также было уничтожено 6 мест хранения боеприпасов врага. Продолжаем работать и двигаться вперед", – подытожил Тарнавский.
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Что происходит на Лимано-Купянском и Бахмутском направлениях
Спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире национального телемарафона рассказал, что Лимано-Купянское направление уже несколько месяцев является лидером по артиллерийским обстрелам.
"Эти сутки не стали исключением. 555 раз враг наносил огонь разными калибрами и разными типами артиллерии, как ствольной, так и реактивной, по нашим позициям. Дважды атаковал наши позиции. Это нетипично, там еще бывает, что намного больше он попыток делает атаковать наши позиции. Совершил 5 авианалетов", – отметил Череватый.
По его словам, в ходе отражения атак врага уничтожили 35 оккупантов, а еще 43 – получили ранения. Также уничтожили танки Т-72 и Т-62, самоходную артустановку, дрон-камикадзе и два автомобиля.
"Это очень интересный факт, что на этом направлении появляется техника 1960-х годов. Мы и до этого видели старые образцы, как БМП-1, которые сняты с вооружения", – отметил военный.
В свою очередь, на Бахмутском направлении продолжаются позиционные бои. За последние сутки российские войска совершили 407 обстрелов артиллерии и 9 авианалетов. Украинские военные уничтожили 80 российских оккупантов, 136 – ранили, а еще двоих взяли в плен. Также они уничтожили комплекс наблюдения и подбили БПЛА.
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Общие потери России в войне
По состоянию на утро 19 июня с начала полномасштабной войны на "концерт Кобзона" отправились 220 450 россиян. Стоит отметить, что эта статистика приблизительна, ведь в условиях активных боевых действий трудно подсчитать точные потери врага.
Кроме этого, захватчики стремительно теряют свою технику, единица которой иногда стоит миллионы долларов. В частности, Силы обороны уже испепелили:
- танков – 3 989 (+5 за сутки 18 июня),
- боевых бронированных машин – 7 735 (+6),
- артиллерийских систем – 3 865 (+18),
- РСЗО – 610 (+0),
- средств ПВО – 370 (+6),
- самолетов – 314 (+0),
- вертолетов – 305 (+1),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3 383 (+12),
- крылатых ракет – 1211 (+0),
- кораблей и катеров – 18 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 6 613 (+42),
- специальной техники – 526 (+4).