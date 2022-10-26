ВСУ сократили армию России еще на 480 военных: потери врага по состоянию на 26 октября
26 октября 2022 , 09:03Читати новину українською
Украинские военные продолжают сокращать численность российской армии. Только за минувшие сутки наши защитники ликвидировали еще 480 оккупантов.
Общие боевые потери России уже составляют 68,9 тысячи военных. Кроме того, враг несет рекордные потери в технике.
Ранее Еще 480 оккупантов прошли демилитаризацию в Украине: потери врага по состоянию на 25 октября
Потери врага по состоянию на 26 октября
- танков – 2 628 (+17) единиц,
- боевых бронированных машин – 5 351 (+30) единица,
- артиллерийских систем – 1 686 (+12) единиц,
- РСЗО – 379 (+2) единиц,
- средства ПВО – 192 (+2) единицы,
- самолетов – 271 (+0) ,
- вертолетов – 248 (+0) единиц,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1 379 (+7) единиц,
- крылатые ракеты – 350 (+0),
- корабли и катера – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4 076 (+22) единиц,
- специальная техника – 149.
Потери врага по состоянию на 26 октября / Генштаб ВСУ
Как ВСУ уничтожают противника
- Напомним, что в результате ударов артиллерии ВСУ в населенном пункте Каиры Херсонской области уничтожено до 30 оккупантов, а под завалами осталось более 100 захватчиков.
- Также в Новой Каховке Херсонской области в месте дислокации захватчиков ранено до 150 российских военных и уничтожено 6 единиц вооружения и военной техники.
- А на Кинбурнской косе, предварительно, было точное попадание в состав российских оккупантов.
- Кроме того, украинские защитники ударили по зданию, где размещался личный состав и военная техника врага в Херсоне. В итоге ликвидировано около 180 оккупантов.
- В Генштаб ВСУ сообщали, что в населенном пункте Новоивановка, что на Луганщине, уничтожили склад с боеприпасами оккупантов. Также ликвидировали более 10 кадыровцев.
- А в Сватово еще 10 кадыровцев отправили на тот свет, а также превратили в лом около 5 грузовиков с боекомплектом.
- Кстати, подразделения ракетных войск и артиллерии попали в пункт управления, два района скопления живой силы и оружия, радиолокационную станцию и другие важные объекты войска России. А еще подразделения ПВО уничтожили 5 БпЛА захватчиков.
Достойно внимания – оперативная информация от Генштаба ВСУ по состоянию на 26 октября: смотрите видео