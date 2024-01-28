Более 700 оккупантов и почти 80 единиц техники: колоссальные потери врага на 28 января
28 января 2024, 08:16Читати новину українською
Источник:Генштаб ВСУ
Россия не оставляет попыток атаковать позиции украинских военных, а потому несет существенные потери. Только за прошедшие сутки Силы обороны ликвидировали 740 оккупантов.
С начала полномасштабного вторжения потери так называемой "второй армии мира" достигают уже 382 110 личного состава. Также враг потерял тысячи единиц разной техники.
К теме Россияне в Луганской области бросают в бой новейшую технику: что стало причиной
Актуальная статистика потерь
Россия от 24 февраля 2022 года потеряла:
- личного состава – около 382 110 (+740) человек,
- танков – 6 280 (+9),
- боевых бронированных машин – 11 671 (+19),
- артиллерийских систем – 9 097 (+12),
- РСЗО – 972 (+0),
- средств ПВО – 660 (+0),
- самолетов – 331 (+0),
- вертолетов – 324 (+0),
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7 041 (+4),
- крылатых ракет – 1 845 (+0),
- кораблей /катеров – 23 (+0),
- подводных лодок – 1 (+0),
- автомобильной техники и автоцистерн – 12 103 (+31),
- специальной техники – 1 436 (+3).
Потери врага на 28 января 2024 года / Инфографика Генштаба ВСУ
Потери России: последние новости
- Журналисты BBC, проанализировав данные в открытых источниках, установили имена 43 014 оккупантов, погибших в полномасштабной войне. Среди них– высококвалифицированные военные. Так, с начала полномасштабного вторжения погибли не менее 3 079 офицеров. Известно, что 800 из них были в звании от майора и выше, а 2 278 – имели звание от лейтенанта до капитана.
- Военные ВСУ ликвидировали "самого тупого оккупанта", который сам выпрыгнул навстречу украинскому беспилотнику. Став в полный рост, россиянин дождался, когда дрон подлетит к нему на максимально близкое расстояние. Ликвидировали захватчика воины Strike Drones Company 47 ОМБр.
- Министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что Россия жертвует 400 солдатами для того, чтобы захватить 1 квадратный метр. Вместе с тем он подчеркнул, что враг имеет неограниченный мобилизационный ресурс, поэтому не учитывает потери.