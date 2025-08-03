Силы обороны продолжают наносить армии противника потери на поле боя. За минувшие сутки потери российского войска в личном составе составили 920 захватчиков.

Армия страны-агрессора также теряет бешеными темпами и технику. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Генштаб ВСУ.

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Актуальная статистика потерь врага

С начала полномасштабного вторжения потери противника ориентировочно составляют:

Личного состава – около 1 056 130 (+920) человек,

танков – 11 068 (+0),

боевых бронированных машин – 23 071 (+2),

артиллерийских систем – 31 025 (+43),

РСЗВ – 1 452 (+0),

средств ПВО – 1 203 (+0),

самолетов – 421 (+0),

вертолетов – 340 (+0),

БПЛА оперативно-тактического уровня – 49 374 (+178),

крылатых ракет – 3 552 (+1),

кораблей/катеров – 28 (+0),

подводных лодок – 1 (+0),

автомобильной техники и автоцистерн – 57 159 (+135),

специальной техники – 3 935 (+0).



Потери врага на 3 августа 2025 года / Инфографика Генштаба ВСУ

К слову, ночью 2 августа дроны СБУ поразили аэродром хранения "Шахедов" в Приморско-Ахтарске и военный завод "Электроприбор".



