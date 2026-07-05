В целом с начала полномасштабного вторжения численность армии страны-террористки сократилась уже примерно на 1 409 630 человек. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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Каковы потери России?

С начала полномасштабного вторжения в Украину по состоянию на 5 июля 2026 года Россия потеряла:

личного состава – около 1 409 630 (+1290) человек;

танков – 12 081 (+7);

боевых бронированных машин – 24 878 (+9);

артиллерийских систем – 45 388 (+63);

РСЗО – 1 916 (+3);

средств ПВО – 1 470 (+1);

самолетов – 436 (+0);

вертолетов – 353 (+0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 390 738 (+1628);

наземных робототехнических комплексов – 1 821 (+6);

кораблей/катеров – 33 (+0);

подводных лодок – 2 (+0);

автомобильной техники и автоцистерн – 116 106 (+462);

специальной техники – 4 385 (+0);

крылатых ракет – 4 847 (+0).

Потери россиян по состоянию на 5 июля / Инфографика Генштаба

К слову, министр обороны Украины Михаил Федоров заявил о планах выйти на показатель 200 уничтоженных россиян на один квадратный километр.

Также на днях десантники уничтожили почти 500 российских военных на горячем Александровском направлении.