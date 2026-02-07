Минус 730 оккупантов и более 1200 единиц вооружения: потери России по состоянию на 7 февраля

В общем армия страны-террористки уменьшились уже на 1 245 290 бойцов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

С начала полномасштабного вторжения страна-агрессор потеряла:

Потери России в войне по состоянию на 7 февраля 2026 / Инфографика Генштаба

В январе Россия мобилизовала 22 000 человек, а на фронте потеряла 30 618. Это привело к дефициту в 8 618 человек. Такая ситуация зафиксирована второй раз с начала полномасштабного вторжения.

6 февраля Генштаб сообщал о 720 ликвидированных оккупантов, 6 танков, 11 ББМ и 39 артсистем.

Главная потеря этого дня для России – заместитель начальника военной разведки генерал-лейтенант Владимир Алексеев. В того стреляли, он находится в больнице в крайне сложном состоянии.