Более 800 оккупантов, десятки танков, РСЗО и другой техники: огромные потери врага на 9 января

9 января 2024, 07:44
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Оккупанты не ослабляют натиска на фронте, поэтому продолжают терять личный состав и технику. Только за последние сутки враг лишился 820 единиц личного состава.

С 24 февраля 2022 года Кремль лишил жизни 365 990 своих граждан. Однако потери врага могут быть значительно больше, ведь их трудно сосчитать из-за интенсивных боев.

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Какие потери врага на войне в Украине 

  • танков – 6 036 (+5);
  • боевых бронированных машин – 11 203 (+9);
  • артиллерийских систем – 8 672 (+6);
  • РСЗО – 954 (+1);
  • средств ПВО – 638 (+0);
  • самолетов – 329 (+0);
  • вертолетов – 324 (+0);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 6 823 (+1);
  • крылатых ракет – 1 805 (+18);
  • кораблей/катеров – 23 (+0);
  • подводных лодок – 1 (+0);
  • автомобильной техники и автоцистерн – 11 552 (+10);
  • специальной техники – 1 333 (+5).

Потери врага 9 января 2024 года

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Автор: Діана Квасневська