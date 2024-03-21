Ликвидировано более тысячи оккупантов: российские добровольцы поделились результатами рейда
Российские добровольцы уже больше недели проводят спецоперацию на территории России. Бойцы РДК рассказали, какие потери понесли оккупанты.
За чуть более чем неделю боевых действий в Белгородской области российская армия потеряла более 1500 человек. Об этом во время пресс-конференции рассказали представители российских добровольческих формирований, передает 24 Канал.
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Потери российской армии
Российские добровольцы рассказали, что общие потери российских войск за неделю активных боевых действий в Белгородской области составляют более 1500 человек. Из них 651 военный погиб, а 980 получили ранения. В плен удалось взять 37 российских военных.
Также были уничтожены десятки единиц вражеской техники. Бойцам удалось уничтожить 121 единицу техники. Еще 50 единиц техники было выведено из строя.
Количество уничтоженной российской техники / фото легиона "Свобода России"
По словам представителя легиона "Свобода России", добровольцам за несколько дней спецоперации удалось освободить два населенных пункта от путинского режима.
Также представители легиона отметили, что оккупанты обстреливали территорию Белгородской и Курской областей управляемыми авиабомбами. По их подсчетам, с начала рейда добровольцев россияне сбросили на свои же территории 323 бомбы.
Рейд российских добровольцев: последние новости
Представитель подразделения Легиона "Свобода России" Алексей Барановский заявил, что своими действиями повстанцы помогли Силам обороны стабилизировать фронт в Украине. В частности, они сорвали новое наступление Кремля, которое тот готовил В Харьковской области.
Также стало известно, что ФСБ еще не удалось заслать шпионов в ряды российских добровольцев. Там заметили, что ФСБ создает десятки подставных каналов, куда люди сбрасывают свои контактные данные с целью вступления в ряды подразделения, после этого их арестовывают, а затем показывают это по российскому телевидению.
Российские добровольцы рассказали, что проводя операцию на территории России, они столкнулись с ситуациями, когда российские власти прикрывались мирными жителями на своей территории, обустраивая позиции возле жилых домов.